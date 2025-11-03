Obitelj ubijenog Aleša odlučila se za nevjerojatno plemenit čin. 'To bi bila i njegova želja'

Obitelj ubijenog Aleša Šutara (48) odlučila je donirati njegove organe, prenose Slovenske Novice. Obitelj je poručila kako bi to bila i njegova želja. Šutar je sredinom listopada tragično izgubio život nakon što je napadnut ispred kluba u Novom Mestu. Sin ga je pozvao u pomoć, nakon što ga je skupina mladića maltretirala. U nastojanju da zaštiti svoje dijete, Aleš je zadobio stravične ozljede, uključujući unutarnje krvarenje i prijelom vratnog kralješka. Od kobnih udaraca je preminuo. Za ubojstvo je osumnjičen 21-godišnji Sabrijan Jurković, pripadnik romske zajednice.

Osumnjičenik je otprije poznat policiji zbog niza kaznenih djela počinjenih još u maloljetničkoj dobi, uključujući nasilje i imovinske delikte. Završio je u istražnom zatvoru, a prijeti mu zatvorska kazna od 5 do 15 godina. Alešova smrt bila je kap koja je prelila čašu za stanovnike Novog Mesta i šire regije Dolenjske. Oni se godinama žale na porast kriminala i osjećaj nesigurnosti. Općina je organizirala prosvjede pod geslom "Svima nam je dosta toga", a odaziv je nadmašio sva očekivanja. Tisuće ljudi ispunile su trg noseći transparente "Ne odustajemo" i "Želimo rješenja".

Tragedija je potresla Sloveniju i prisilila je državni vrh na radikalne poteze. Dvoje ključnih ministara podnijelo je ostavke. Paraleno s prosvjedima, održavala se i izvanredna sjednica gradskog vijeća, kojoj su prisustvovali Robert Golob i nekoliko ministara. Ona se uživo prenosila okupljenima na trgu. "Nasilje Nasilje ne smije rađati novo nasilje, ali ni ravnodušnost više ne smije biti odgovor" poručili su organizatori skupa. "Dosta je što se žrtve više boje biti žrtve nego što se počinitelji boje kažnjavanja", poručio je gradonačelnik Novog Mesta Gregor Macedoni. Građani traže: strože kazne, učinkovitije pravosuđe veća prisutnost policije te sustavno rješavanje problema integracije, koje uključuje obvezno školovanje romske djece i ukidanje socijalnih davanja za počinitelje kaznenih djela.