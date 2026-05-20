Otrovni pepeo prodavali u Austriju i Njemačku kao ugljen za roštilj. Proizvodnja u Srbiji i Hrvatskoj

Otrovni industrijski pepeo navodno je godinama prodavan u Europi kao bezopasan proizvod. Uključujući briket od drvenog ugljena za roštilj i gnojivo. Do tog groznog i opasnog saznanja došla je talijanska policija, koja je razbila međunarodnu mrežu kriminalaca, za koje se vjeruje da su kontaminiranim materijalom opskrbljivala, između ostalih - i Austriju, pišu u srijedu austrijski mediji, pozivajući se na jučerašnje priopćenje talijanske policije. Isti izvor navodi kako je "roba proizvedena u Srbiji i Hrvatskoj, a prodavana je u zemljama poput Njemačke i Austrije, gdje se je navodno koristila i u poljoprivredi". Nakon višegodišnje istrage uhićeno je 12 osoba, uključujući tri Austrijanca. Zatvorena je i jedna tvrtka u Južnom Tirolu u Italiji. Pod istragom je i šest ostalih osumnjičenika i tri tvrtke.

Prema jučerašnjem policijskom priopćenju, otrovni pepeo nastao je procesom koji se naziva piroliziranje (piroliza). To je proces termičke razgradnje organskih tvari na visokim temperaturama, bez prisutnosti kisika. U tom procesu, organski otpad poput drva intenzivno se zagrijava u nedostatku kisika, kako bi se proizveo plin. Kako navode austrijski mediji rezultat toga procesa je pepeo koji sadrži policikličke aromatske ugljikovodike, koji se povezuju s oboljenjima od raka. U svakom slučaju, istražitelji imaju pune ruke posla. Naime, oni vjeruju da se otrovni pepeo koristio ne samo za proizvodnju briketa za roštilj, nego da se je koristio i za proizvodnju gnojiva, aditiva za stočnu hranu i proizvodnju betona.

Policija navodi da je skupina osumnjičenika navodno uspostavila međunarodnu mrežu tvrtki u nekoliko zemalja, za distribuciju širom Europe. S ciljem, kontrole cijelog lanca opskrbe. U tom procesu, navodno su dvije talijanske tvrtke ostvarile "nezakonitu dobit u iznosu od nekoliko stotina tisuća eura". Posebno alarmantan je podatak da istražni sudac u Trentu u Italiji također optužuje i zaposlenike Agencije za zaštitu okoliša u Bolzanu da su navodno prikrivali navedene radnje. Prema sudu, kako je izvijestila talijanska policija i prenijeli austrijski mediji, Agencija je odigrala "značajnu ulogu" u tom prikrivanju.

Za ljubitelje roštilja, ali i sve ostale, ovo je više nego zabrinjavajuća vijest!