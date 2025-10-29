'Naša zajednica duboko je zabrinuta za mlade Rome jer mnogi dolaze u dodir s drogom'

"S dubokom tugom i iskrenim žaljenjem primili smo vijest o tragičnom događaju u Sloveniji, u kojem je život izgubio 48‑godišnji muškarac, Aleš Šutar, nakon što je brutalno napadnut i ubijen od strane pripadnika romske zajednice. Kao predstavnik Roma u Gradskom vijeću Grada Mursko Središće i u ime Roma iz naselja Sitnice u Hrvatskoj, najoštrije osuđujem taj zločin. Takav čin je sramotan, nečovječan i neprihvatljiv u svakom društvu, a posebno je bolan jer ga je počinila nekolicina pripadnika zajednice kojoj i sami pripadamo. To nije slika Roma, niti vrijednosti koje živimo i zastupamo", navodi se u priopćenju koje potpisuje Milorad Mihanović, gradski vijećnik u Murskom Središću.

Zločin koji se dogodio u Novom Mestu ne može se, kaže, opravdavati ni umanjivati. "On zaslužuje najstrožu osudu i primjerenu kaznu. Takvi pojedinci ne predstavljaju Rome, oni sramote čitav narod, a posebno one Rome koji se svakodnevno trudi živjeti pošteno, raditi i mirno suživjeti sa svima oko sebe. Izražavamo najdublju sućut obitelji Aleša Šutara i svim građanima Republike Slovenije koji su potreseni ovim strašnim događajem. U ovim trenucima dijelimo njihovu bol i osjećamo iskreno žaljenje zbog tragedije koju su prouzročili pojedinci iz naše zajednice. Posebno želimo istaknuti da je naša zajednica duboko zabrinuta za mlade Rome, jer mnogi dolaze u dodir s drogom, što ozbiljno ugrožava njihov razvoj, obrazovanje i budućnost.

Problemi poput siromaštva, izolacije i prisutnosti droga zahtijevaju hitnu pažnju i zajedničko djelovanje s institucijama. U našoj zajednici u Murskom Središću posebno njegujemo interdisciplinarnu suradnju s lokalnim i državnim institucijama, jer vjerujemo da samo koordinirani i sveobuhvatni pristup može stvoriti sigurno i poticajno okruženje za mlade, spriječiti nasilje i zloupotrebu droga te omogućiti razvoj cijele zajednice", ističe Mihanović i dodaje da je Grad Mursko Središće primjer dobre prakse jer u naselju Sitnice započinje izgradnja multifunkcionalnog društvenog doma, koji će služiti kao prostor za edukaciju, kulturne i društvene aktivnosti, posebno za mlade, kako bi imali sigurno mjesto za razvoj i kreativnost.

"Apeliramo na sve – i Rome i većinsko stanovništvo – da ne dopuste da mržnja i osvetnički tonovi prevladaju. Zločin mora biti kažnjen, ali se čitava zajednica ne smije stigmatizirati zbog postupaka pojedinaca. Mi, Romi iz Sitnica u Hrvatskoj, jasno poručujemo: nasilju, zločinu i bezakonju nema mjesta među nama. Naša budućnost može se graditi samo na poštovanju, obrazovanju, zajedništvu i odgovornosti", poručio je Milorad Mihanović ispred gradskog Vijeća romske nacionalne manjine.