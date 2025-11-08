Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 28
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
DESET GODINA ČEKAJU PRESUDU

Obitelj Dubravica pokušava dokazati liječničku pogrešku zbog koje im je jedan sin umro dan nakon porođaja, a drugi je 100-postotni invalid

Autor
Valentina Wiesner
08.11.2025.
u 09:15

Promijenjene sutkinje, kaznene prijave, disciplinski postupci i troškovi koji prelaze desetke tisuća eura – sve to dok roditelji, iscrpljeni i financijski i emocionalno, čekaju da hrvatsko pravosuđe napravi ono osnovno: presudi

Sjećate se "slučaja Dubravica"? Obitelji koja već deset godina pokušava dokazati medicinsku pogrešku zbog koje im je sin Petar umro dan nakon rođenja, a drugi, 13-godišnji Pavao, je 100-postotni invalid – ne vidi, osim svjetlosti i tame, ne govori i upitno je koliko razumije, ima cerebralnu paralizu 5. stupnja i tešku epilepsiju. Sljedeći tjedan, 13. studenoga, održat će se glavno ročište, skoro na 10. godišnjicu pokretanja postupka 22. prosinca 2015. godine. Obitelj Dubravica tada je za naknadu štete na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu tužila Polikliniku Ginekos (Sada Gineko) čiji je, u međuvremenu preminuli liječnik, dr. Milan Kos, vodio trudnoću Marijane Dubravice, te Kliničku bolnicu Sv. Duh. Terete ih za propuste u vođenju trudnoće i neprepoznavanje u dijagnostici komplikacija. Postupak, koji u svim svojim aspektima zrcali stanje hrvatskog pravosuđa, nije još došao ni do okončanja prvog stupnja! Ali uspio je promijeniti dvije sutkinje, generirati još dva postupka (sutkinja je disciplinski prijavila odvjetnika obitelji, a obitelj nju kazneno) i enormne troškove koje do okončanja postupka plaća obitelj, a oni uključuju, primjerice, i po dvije dnevnice te trokrevetnu sobu za medicinskog vještaka dr. Borisa Bačića s Medicinskog fakulteta u Splitu, kojega je angažirao sud, a svako ih ročište zbog vrijednosti spora stoji 20.000 eura.

Ključne riječi
smrt novorođenčadi invaliditet invalid medicinska pogreška

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja