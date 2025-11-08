Obitelj Dubravica pokušava dokazati liječničku pogrešku zbog koje im je jedan sin umro dan nakon porođaja, a drugi je 100-postotni invalid

Sjećate se "slučaja Dubravica"? Obitelji koja već deset godina pokušava dokazati medicinsku pogrešku zbog koje im je sin Petar umro dan nakon rođenja, a drugi, 13-godišnji Pavao, je 100-postotni invalid – ne vidi, osim svjetlosti i tame, ne govori i upitno je koliko razumije, ima cerebralnu paralizu 5. stupnja i tešku epilepsiju. Sljedeći tjedan, 13. studenoga, održat će se glavno ročište, skoro na 10. godišnjicu pokretanja postupka 22. prosinca 2015. godine. Obitelj Dubravica tada je za naknadu štete na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu tužila Polikliniku Ginekos (Sada Gineko) čiji je, u međuvremenu preminuli liječnik, dr. Milan Kos, vodio trudnoću Marijane Dubravice, te Kliničku bolnicu Sv. Duh. Terete ih za propuste u vođenju trudnoće i neprepoznavanje u dijagnostici komplikacija. Postupak, koji u svim svojim aspektima zrcali stanje hrvatskog pravosuđa, nije još došao ni do okončanja prvog stupnja! Ali uspio je promijeniti dvije sutkinje, generirati još dva postupka (sutkinja je disciplinski prijavila odvjetnika obitelji, a obitelj nju kazneno) i enormne troškove koje do okončanja postupka plaća obitelj, a oni uključuju, primjerice, i po dvije dnevnice te trokrevetnu sobu za medicinskog vještaka dr. Borisa Bačića s Medicinskog fakulteta u Splitu, kojega je angažirao sud, a svako ih ročište zbog vrijednosti spora stoji 20.000 eura.