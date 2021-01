O poslijeratnoj obnovi istraga u cijeloj Hrvatskoj

Saborska oporba dogovorila je jučer da će inicirati osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o poslijeratnoj obnovi kako bi se istražilo je li obavljena adekvatno s obzirom na to da su mnogi objekti u potresu srušeni. Povjerenstvo bi, bude li u Saboru dovoljno ruku za njegovo pokretanje, trebalo istragom obuhvatiti cijelo područje Hrvatske jer, kako je pojasnio jučer šef SDP-a Peđa Grbin, nisu samo Petrinja, Sisak i Glina područja na kojima je provedena obnova i koja su seizmički aktivna.

Gdje treba ojačati građevine

– Smatramo da je istražno povjerenstvo potrebno ne samo da bi se utvrdila odgovornost i naučile lekcije za budućnost, nego da bismo vidjeli postoji li i na tim područjima potreba za ojačavanje građevina koje nisu adekvatno napravljene – kazao je Grbin.

Da je bitnije da se što prije krene u raspravu u Saboru o osnivanju povjerenstva kazao je jučer gostujući u studiju televizije Večernji list i čelnik platforme Možemo! Tomislav Tomašević, koji smatra da je važno osnovati povjerenstvo i utvrditi činjenice kako se takve stvari ne bi ponovile.

VIDEO: Tomašević: Poslijeratna obnova nije pitanje samo korupcije nego i ljudskih života

– Odredili smo radnu grupu koja će završiti tekst i poslati ga u saborsku proceduru.

Bitno je da što hitnije krenemo u raspravu o tome, nije to par izoliranih slučajeva, bio sam na terenu, doista je riječ o velikom broju objekata, riječ je o sustavnom problemu. Kad je premijer rekao da to treba istražiti, nakon nekoliko sati iz DORH-a su javili da su pokrenuli izvide. Sada Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje ne da informaciju medijima i javnosti o tome koje su tvrtke radile u obnovi, tko je bio nadzornik, tko je bio projektant, nego kažu da su izvidi u tijeku – kazao je Tomašević.

Na pitanje boji li se da će vladajući odbiti osnivanje povjerenstva uz objašnjenje da su izvidi DORH-a već u tijeku, Tomašević je kazao da je bitno da je saborsko istražno povjerenstvo javno, da ono može dobiti sve dokumente i da se svi moraju odazvati na poziv da svjedoče i da je to jedan od najjačih alata koje oporba ima.

– Bez obzira na to što su izvidi u tijeku, još nije počela ni istraga, a kamoli sudski postupak. Kaznenu odgovornost ne možemo utvrditi, no možemo političku odgovornost. Kao i to gdje u sustavu nije funkcioniralo – kazao je Tomašević.

Što je radio Žinić

I on i šef SDP-a Grbin drže da je sisačko-moslavački župan Ivan Žinić jedan od onih koji bi se trebali naći na popisu svjedoka pred istražnim povjerenstvom.

– Ljude poput Žinića treba pozvati da pojasne što su to radili i zbog čega su posljedice njegova rada takve da su se mnoge kuće urušile poput kula od karata – kazao je Grbin.

Oporba je na sastanku raspravljala i o robnim zalihama s obzirom na to da se pokazalo da u sustavu robnih zaliha nešto ozbiljno ne funkcionira jer je činjenica da kontejnera nema i ne stižu na ugrožena područja. Oporba od vladajućih očekuje da podrže istražno povjerenstvo