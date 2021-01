'Žena pod hitno tražila kontejner, a ima zelenu oznaku, kuću u Velikoj Gorici i Audi A6'

Elmor Baraković, direktor Drvnog centra Glina, koji je postao sabirni centar za pomoć stradalima u potresu, komentirao je situaciju na terenu te rekao kako se četiri objekta njegove tvrtke trebaju srušiti.

"Imat ćemo velikih sanacija, još dalje ne radimo, dok god posljednji čovjek ne bude zbrinut i dok ne bude imao topao krov nad glavom", rekao je Baraković za HTV-ovu emisiju Studio 4.

Tvrdi kako su ljudi nemirni i pokušavaju dobiti kontejner iako su njihove kuće dobile zelenu oznaku. Naveo je i kako im je poginuo jedan djelatnik.

"Treba ostati miran u ovoj situaciji. Mi ne gledamo uopće za tvrtku, mi gubimo velika financijska sredstva trenutno što ne radimo. Mi bismo radili odmah, ali i iz moralnih nekih razloga ne želimo ljude uz ovaj strah koji se uvukao u njih još povlačiti dok se situacija malo ne smiri", rekao je Baraković.

VIDEO Obitelji iz Petrinje i volonteri dobrovoljno kuhaju za stradale u potresu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Pazite, mi ne možemo početi raditi dok zadnji civil ne izađe iz tvornice. Tu su strojevi od 40 tona u pogonima, utovarivači, zaštita na radu, to su sve problemi. U krugu tvornice ne smije biti nitko tko nije zaposlenik tvrtke", poručio je te se osvrnuo na gospodarsku situaciju na tom području.

"Problem je i te socijale, zato što, po meni, osobno vam kažem, čovjek koji je zdrav ne treba primati socijalu, zato što posla ima", rekao je Baraković, dodavši da je to "najveći križ ovog kraja", kao i obnova u kojoj su se ljudi, kako je rekao, naučili nešto dobivati, a ne zaraditi.

"Ako vam kažem da je plaća 7500 kuna za 186 sati, i prijava, neodređeno, sve, božićnice, regresi, uskrsnice, i vi ne možete naći 30-40 ljudi, a šest ih je na burzi, onda sam vam sve rekao", dodao je.

Naglasio je da ljudima treba pomoći, no da podjelu građevinskog materijala treba strogo kontrolirati. Potužio se na jednu ženu koja je pod hitno tražila kontejner, a ima zelenu oznaku, kuću u Velikoj Gorici i Audi A6.

"Mene to živcira, razumijete me? I sve nas. I plače, 'nemaju djeca gdje spavati'. Svima pomažemo, uopće nas ne zanima, ali jednostavno, to su stvari ovdje na terenu koje se događaju. I onda dođu jedni, drugi, 'jeste odnijeli našima, jeste odnijeli vašima'. To je taj problem koji smeta nas koji želimo raditi i plaćati poreze, poručio je Baraković.