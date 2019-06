Nuit de Picek slavi udomidan i pomaže macama koje nemaju dom

Svoj prvi udomidan mačak Nuit de Picek, koji je pronađen na ulici slomljene kralješnice, proslavit će u subotu 15. lipnja na Bundeku.

– Okupit ćemo se na Bundeku kod stolova za roštilj. Imamo i mjuzu uživo, dolazi teta koja svira gitaru, a dolazi i moja VIP ekipa Coco, Slavko i baka Greta. Opet pečem kolače i nosim cugu da vas počastim – piše u pozivu na proslavu na Facebook stranici Nuit de Picek.

Kad je pronađen na parkiralištu, Nuit je bio mačić koji je tek počeo živjeti, ali nije imao šansu da teško ozlijeđen preživi na ulici. No, imao je sreću i vrlo brzo je udomljen. Uz siguran dom ima sve što mu treba, a on i njegova udomiteljica pomažu i drugim mačkama. Upravo to je cilj i ove proslave.

Foto: Privatni album

– Organiziram proslavu kako bih sakupio što više hrane za ničije mace, a uz to se i dobro zabavio. Ne kupujete mi poklone, jer ja već imam sve - hranu, moderne roza gaće, a uskoro i kola. Bio bih jako sretan kad bismo prikupili što više hrane za mace koje još traže svoj dom i svoju sreću. Sva prikupljena hrana ide onima koji nemaju sve to što ja imam – stoji u pozivu na FB stranici.

Proslava će se održati uz stolove za roštilj, počinje u 16 sati, a predviđeno je da traje do 20 sati. Želite li pomoći uličnim macama, svaka konzerva hrane je dobrodošla.