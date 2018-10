Nude stalno zaposlenje s plaćom od 11. 000 kn, no nitko ne želi u Slavoniju

Poslodavci u Slavoniji i Baranji su u pravim mukama jer ne mogu pronaći radnike. Nudi im se stalno zaposlenje s plaćom i do 11.000 kuna. Također nude i stručna usavršavanja, no bez obzira na ove 'idealne' uvjete ne mogu pronaći magistra farmacije.

Kako kažu, najmanje 10 magistra se trenutno traži u ljekarnama na području Osijeka i Osječko-baranjske županije, no bezuspješno, a i kod privatnika je ista situacija.

"Stalno smo u potrazi za farmaceutima. Konstantno imamo raspisan natječaj i vrlo dobro znamo koliko je taj kadar teško, gotovo nemoguće pronaći, unatoč tome što je plaća koju nudimo znatno viša od prosjeka u čitavoj Hrvatskoj", kaže Žolt Tripolski, vlasnik Ljekarni Tripolski za Glas Slavonije.

Čudi ih ova pusta trenutna situacija na tržištu jer magistar koji se zaposli u Osijeku imat će veću plaću od onoga u Zagrebu i to 30 posto, no nažalost valjda ni to nije dovoljna motivacija da se privuče ljude u Slavoniju.

Natječaj su zato raspisali i u BiH

"Snalazimo se, tražimo kadar gdje god možemo. Da bi mogli doći raditi kod nas, ti magistri farmacije iz BiH moraju imati hrvatsko državljanstvo, jer to olakšava postupak. Moraju imati i odgovarajuću diplomu, odnosno položen stručni ispit i važeću licencu za rad. Ako su studij završili izvan Hrvatske, diplomu im mora nostrificirati Hrvatska ljekarnička komora", objašnjava Tripolski.

Kaže i kako se javljaju kandidati i iz ostalih zemalja, no uvez stranih radnika je dosta kompliciraniji.

Je li problem u kvotama?

"O tome jesu li te kvote dovoljne, najbolje govori podatak da smo mi u kroničnom nedostatku farmaceuta još od 1991. godine, otkako smo otvorili prvu ljekarnu. Uz to, ozbiljan je problem što te kvote na fakultetima na razini Hrvatske ne prate trendove otvaranja ljekarni, kojih je sve više. Deficitarnost farmaceuta najizraženija je kod nas u Slavoniji, ali čujemo i da se i u Zagrebu muče s pronalaskom kadra", govori Tripolski.

Farmaceutsko zanimanje oduvijek je bilo poželjno, a u budućnosti će biti još traženije. Studentima u Slavoniji i Baranji se čak i stipendira iznosima i do 1.500kn mjesečno, no nažalost taj studij godišnje upisuje jako mali broj ljudi.

