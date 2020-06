Uspjela je preživjeti: Beba je toliko plakala na porodu da su joj kolabirala pluća

Robyn Theaker je beba rođena 17. ožujka i težila je svega 2.7 kilograma. Budući da je rođena pet tjedana prije termina, samo nekoliko sati nakon poroda uslijedile su komplikacije.

Naime, RTG je pokazao da Robyn na svakom plućnom krilu ima po malu rupicu. Kako se rodila prerano, njezina se pluća nisu stigla razviti do kraja pa su njezino vrištanje i plač uzrokovali da se pluća velikom brzinom pune velikom količinom zraka. Ubrzo su kolabirala oba njena plućna krila i počela je teška bitka za život, piše Mirror.

Robyn je provela 11 neizvjesnih dana na intenzivnoj njezi hrabro se boreći da bi na kraju dobila bitku.

Sada je napokon kod kuće, sretna i sigurna sa svojom obitelji: mamom, tatom, bratom i sestrom. Mama Kylie je izjavila: "Presretni smo što imamo sretnu i zdravu bebu, ona je naše čudo", prenosi Mirror.

A baby who beat the odds to survive after both her lungs collapsed from crying too hard has returned home.



Robyn Theaker was born five weeks premature on March 17, weighing 5lb 5oz. Hours after her birth an x-ray found a small hole in both her lungs https://t.co/I0Ay4Qbzs8