Novinarka se infiltrirala u call centar Vučićeve stranke i otkrila kako se kupuju glasovi u Srbiji?

Kako su iz dana u dan sve bliži izbori u Srbiji, koji se održavaju 17. prosinca, zahuktava se izborna kampanja, a i mediji prenose sve više zanimljivih informacija interesantnih za izbore. Tako je prije nekoliko dana objavljena i priča mlade novinarke i studentice novinarska u Beogradu Ivane Milosavljević, koja je inače novinarka Centra za istraživačko novinarstvo Srbije, koja se infiltrirala u call centar vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandra Vučića. Njen zadatak, kao i ostalih koji su radili u call centru po dnevnici od oko 26 eura dnevno, bio je da zovu građane širom Srbije i ispituju ih pri tome hoće li glasati za SNS.

Kako se navodi, rečeno im je i kako će raditi i na sam dan izbora što se ne bi smjelo s obzirom na izbornu šutnju. Prema riječima Milosavljević, rečeno im je kako će toga dana biti više posla nego inače ali i da će dnevnica toga dana iznositi 80 eura. Preduvjet za to je bio da su radnici prethodno morali glasati, ali i fotografirati svoj birački listić te ga potom porukom proslijediti nadređenima. Sve to ukazalo joj je na sumnjive i potencijalno nezakonitu praksu koja upućuje da se call centar zapravo bavio kupovinom glasova za SNS. Govoreći o djelovanju call centra, za kojega oporbeni političari kažu kako je očigledan primjer pokušaja kupovine glasova, navodi se kako se posao u centru mogao dobiti samo na preporuku što ukazuje da su se tražili na neki način provjereni i odani kadrovi SNS-a. Međutim, druge informacije kažu kako je dobiti posao bilo dovoljno samo poslati ime, prezime i broj telefona. Ona je po dobivanju posla ubrzo ubačena u WhatsApp grupu pod nazivom „CALL CENTR 2023“ sa srpskom zastavom.

Na portalu CINS-a Milosavljević je objavila cijelu priču o tome kako se zaposlila i što je radila. Tu stoji kako je WhatsAppp grupa sredinom studenoga brojala oko 350 ljudi te da je u grupi bilo onemogućeno dopisivanje između članova dogovora oko smjena koje će raditi. Prema njenim riječima prva poruka došla je s broja telefona s nazivom M&J Lady Hostese koja je zapravo agencija za hostese i prema službenim podacima vode je sestre blizanke Milena i Jelena Marković.

Kada je počela raditi dobila je telefonski poziv gdje joj je ženski glas, iz agencije za hostese, pojasnila kako se radi ali i koji su uvjeti rada na dan 1zbora 17. prosinca. Kaže kako ju je ta ženska osoba pitala može li glasati i hoće li izaći na izbore na što je ona odgovorila da pretpostavlja da hoće ako bude toga dana u Beogradu.

- Mi zapošljavamo ljude koji će to napraviti 17. prosinca jer nam je suludo plaćati toliko dnevnica, a imamo nekoga tko neće glasati, tko nije pri našoj stranici, pri predsjedniku. To je neki mali uvjet za rad i sve ovo. I tog dana će dnevnica biti mnogo veća. A kada kažem veća, mislim baš veća, jer će se raditi cijeli dan. Imate hranu i sve taj dan, o tome ne moraš brinuti, ali moraš prije ulaska na posao prvo glasati. Onda se dolazi na posao. Razumiješ li me? Onda se treba slikati glasački listić. Pošalješ ga samo meni. Znači nitko ne smije znati, nitko ništa. To je doslovno vaša ulaznica za taj dan, za rad, shvaćaš? – rekao joj je taj ženski glas.

U tekstu stoji i da fotografiranje glasačkog listića nije jedina stvar koja se mora obaviti u što većoj tajnosti jer je tu bio uvjet da se o dnevnicama međusobno ne razgovara kao i da isplata ide na ruke te da nema fotografiranja prostora. Kaže i kako je postojao propisan kodeks odijevanja. Dalje navodi kako se rad odvijao u prostori firme Prointer koja je godinama unazad dovodi u vezu s SNS-om. Mlada novinarka dalje prenosi kako su osim poziva građanima radili i na unošenju u bazu podataka građana koji su se vodili kao kapilarni glasovi koje osigurava netko drugi, a najčešće su to osobe zaposlene u javnom sektoru. Tvrdi se i kako te osobe imaju obvezu da skupe određenu kvotu potencijalnih glasača. Milosavljević navodi kako su u bazi podataka već postojali podaci poput JMBG-a, adrese i biračkog mjesta i sl. Njihov zadatak je bio da se svakoj osobi na listi kapilarnih glasova doda i broj telefona kao i da se obilježi je li ta osoba član SNS-a, glasač i slično, a onda su ih kasnije zvali iz call centra.

Interesantno je i kako su u toj bazi podaci velikog broja birača bez obzira za koga glasaju i jesu li član neke stranke. U svojoj ispovijesti o događanjima u call centru Milosavljević kaže kako je vidjela nekoliko vrećica s popisima za unos u bazu od kojih su neke imale jasne oznake SNS-a. Dodaje i kako nije bilo obuke o tome kako se rukuje privatnim podacima građana niti se znalo odakle ti popisi, kako se došlo do osobnih podataka i slično. Milosavljević je nekoliko dana kasnije dobila ponovno poziv iz agencije kada joj je rečeno kako je nastao neki kaos u call centru te da je glavni šef rekao da se toga tjedna ne ubacuju zasad novi ljudi u posao. Tom prilikom rečeno joj je i da će joj se javiti kada im budu trebali novi ljudi za posao, za nove smjene kao i da će svakako dobiti dnevnicu za taj dan. U tekstu koji je objavio CINS stoji i kako je isplata honorara bila zakazana za ponedjeljak i to u prostorijama CEROB-a, odnosno nevladine udruge koja se bavi mladima i ima prostorije u centru Beograda. Tamo bi Milena Marković iz M&J Lady Hostese zajedno s osobom iz CEROB-a provjeravali imena ljudi s popisa, odnosno koliko su radili i je li riječ o običnim ili specijalnim dnevnicama. Po riječima Milosavljević tada ju je Milena Marković upitala je li ubačena u grupu od 17. Prosinca na što je ona odgovorila da nije. Pitala ju je i odakle kao i ima li prebivalište u Beogradu.

- Iz Knjaževca sam, ali u Beogradu živim. Imam ovdje prebivalište – odgovorila joj je Milosavljević na što joj je jedna od sestara Marković rekla “Top, bravo kraljice" i pitala je može li raditi 17. prosinca kada su izbori.

- Znači, dnevnica je devet tisuća i treba se slikati glas prije dolaska na posao. Pošalješ meni taj glas, to nam je samo neka garancija da si naša, da si lojalna, da ćeš dobiti devet tisuća. Ne želim da joj tu dođu neki... – rekla joj je Milena Marković.

Nešto kasnije dobila je poruku sadržaja "E, dobrodošla u klub 17. 12." te je ubacila u istoimenu grupu na WhatsAppu.

