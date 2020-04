Novinari sve češće zaobilaze Trumpove konferencije za novinare

Sve je više praznih mjesta na inače vrlo posjećenim konferencijama za novinare američkog predsjednika Donalda Trumpa u Bijeloj kući, ali ovaj put nije riječ o kolektivnom novinarskom bojkotu predsjednika koji koristi svaku priliku kako bi iskazao netrpeljivost prema kritičnim novinarima.

Vodeći američki mediji, kao što su The New York Times, Washington post ili CNBC, ovih su dana donijeli jedinstvenu odluku da neće više slati svoje izvjestitelje na Trumpove konferencije za novinare, jer ne žele riskirati njihovo zdravlje, i to na konferencijama za novinare koje su s novinarskog stajališta uglavnom beskorisne.

Naime, svakodnevne konferencije za novinare u Bijeloj kući, na kojima bi novinari trebali dobiti vjerodostojne informacije o mjerama i odlukama Trumpove administracije - što je posebno važno u vrijeme krize zbog pandemije koronavirusa - Trump u pravilu koristi kao predizbornu pozornicu i zamjenu za predizborne skupove koji su zbog pandemije koronavirusa morali biti otkazani, šireći teze koje su u suprotnosti s činjenicama i tvrdnjama znanstvenika i svađajući se s novinarima.

Zato novinari koji prate Bijelu kuću Trumpove press brifinge, smatrajući da na njima neće dobiti relevantne i vjerodostojne informacije, sve češće prate putem interneta, a ne više uživo, što se nikad nije događalo.