SAD: Deset milijuna ljudi ostalo bez posla, a Trump krivi Kinu

Čak 6,64 milijuna Amerikanaca prošli je tjedan izgubilo posao, što je apsolutni rekord u američkoj povijesti i pokazuje da pandemija koronavirusa ni na jednu zemlju neće ostaviti trag kao na Sjedinjene Države. Već je zbog zaustavljenog gospodarstva pretprošli tjedan posao izgubilo 3,3 milijuna ljudi, a prije toga najveći je zabilježeni porast nezaposlenosti u tjedan dana bio "malih" 695 tisuća 1982. godine, što administraciju Donalda Trumpa dovodi pred zid. Novih deset milijuna nezaposlenih ljudi u samo dva tjedna pokazuje da će kriza zbog korone uzdrmati američko gospodarstvo do temelja.

Potrošačka ekonomija stoji

Prema procjenama ekonomista, do kraja travnja bi čak 20 milijuna ljudi moglo ostati bez posla što bi značilo stopu nezaposlenosti od 15 posto. Još u veljači onih bez posla bilo je samo 3,5 posto. Ova je kriza gospodarstvu u samo nekoliko tjedana napravila ono što druge recesije nisu ni nakon više mjeseci ili tromjesečja. Prije nekoliko dana središnja banka (FED) procijenila je da bi nezaposlenost mogla porasti na 32 posto (47 milijuna Amerikanaca izgubilo bi posao). Za usporedbu, tijekom Velike depresije 1930-ih nezaposlenost nikada nije bila viša od 25 posto. A ostavila je trajne posljedice na američko društvo.

Američko je gospodarstvo zaustavljeno: burze su pale, kafići i restorani ne rade, mnoge tvornice ne proizvode, građevinarstvo stoji... Poslodavci su svoje radnike masovno otpustili što će pojačati zahtjeve prema vladi da promijeni položaj radnika u američkom gospodarstvu i približi ga europskom modelu u kojem, kako se to vidi i tijekom ove krize, vlade pomažu prije svega sačuvati radna mjesta.

Upravo je nedostatak tih vladinih poteza, kako za New York Times pišu dvojica poznatih ekonomista na ljevici Emmanuel Saez i Gabriel Zucman, razlog zašto Amerika svjedoči nevjerojatno velikom porastu nezaposlenosti. "U većini drugih industrijskih zemalja vlade čuvaju zaposlenost. Radnici sačuvaju radna mjesta, čak i u industrijama koje su zatvorene. Vlade pokriju troškove većine njihovih plaća izravnim uplatama zaposlenicima. Plaće su, zapravo, socijalizirane tijekom trajanja krize".

Umjesto toga, pišu dvojica ekonomista, Amerika se odlučila na povećanje naknada za nezaposlene, i to privremeno zaista prilično značajno. No, radnici tako izgube posao, prijavljuju se na burzu te moraju čekati da se ekonomija oporavi kako bi opet dobili posao. Njih dvojica zato smatraju da je američka taktika većih naknada za nezaposlene, umjesto ulaganja u čuvanje radnih mjesta u privatnom sektoru, vrlo neučinkovita. Američka je vlada nedavno odobrila paket pomoći gospodarstvu vrijedan dva bilijuna dolara, no očigledno on nije dovoljan da u trenutačnom smjeru američke politike tvrtke zadrže radna mjesta.

Za to vrijeme američke vlasti krive Kinu. Tvrde da je ona umanjivala broj zaraženih i umrlih od COVID-19 te prikrivala prvotno izbijanje koronavirusa. Trump trpi kritike u svojoj zemlji zato što virus naziva kineskim. Uz to, Bijela kuća, otkriva Bloomberg, prošli je tjedan dobila izvještaj obavještajne zajednice koja smatra da je Kina namjerno umanjila broj zaraženih i umrlih od virusa. Zapadni mediji pišu da i stanovnici Wuhana sumnjaju u službene brojke koje iznose 81.589 zaraženih i 3300 umrlih. Dodatno su to potaknule tisuće urni koje su dostavljene pogrebnim poduzećima u Wuhanu.

- Realnost je da smo mogli bolje proći da je Kina bila otvorenija - rekao je američki potpredsjednik Mike Pence.

"Samo odvlačite pozornost"

Znanstvenici u Wuhanu, pisao je prije mjesec dana kineski Caixin Global, još su na kraju prosinca 2019. utvrdili pojavu virusa, ali politika je zdravstvenim službenicima naredila 1. siječnja da prekinu testove, unište uzorke i zaustave širenje vijesti. Novinar Hu Xijin pak uzvraća Zapadu da tim optužbama žele skrenuti pozornost s velikog broja umrlih i slabe reakcije na pandemiju.