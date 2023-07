Novi udar na džepove: Cijene najpopularnijeg mesa nikad nisu bile više, a mogle bi rasti i do 20 posto

Pojava afričke svinjske kuge na istoku Hrvatske, gdje je gotovo 70 posto domaće proizvodnje svinjetine, dodatno je u velike probleme stavila svinjogojce. Proizvodnja svinjetine u Hrvatskoj već godinama pada, a iako bismo u potpunosti mogli pokrivati domaće potrebe, danas uvozimo već 50 posto potrebnih količina. Istodobno, cijene svinjetine nikada nisu bile više. Trenutnu situaciju za HTV Dnevnik komentirao je Damir Jagić, predsjednik Središnjeg saveza udruga uzgajivača svinja Hrvatske.

VEZANI ČLANCI:

Jagić je rekao da je prošle godine bila enormno visoka cijena žitarica, a enormno niska cijena svinjskog mesa. - Uslijed tih poremećaja došlo je do velikog uništavanja stočnog fonda, posebice krmača i sada imamo takav rezultat kakav imamo. Hrvatska se bazirala na veliki uvoz odojaka za tov, Europa se isto bori s manjkom svinjetine jer su uništili svoj stočni fond, negdje oko milijun krmača. Mi sudjelujemo s manje od 1% u europskoj proizvodnji i na cijenu ne možemo utjecati. Velikim dijelom utjecat će uvozna svinjetina, a nažalost cijena ide gore - kazao je.

Video: Austrijanku šokirale cijene pizze na Jadranu: 'Pa to je skuplje od Austrije!'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Jagić je istaknuo da bi se cijene mogle povećati za 20-tak posto i dodao da ako nije sređeno tržište postoji mogućnost za lov u mutnom. - Treba što prije stati na noge s obzirom na ovo što se događa na istoku Hrvatske. Ministarstvo poljoprivrede i veterinarske službe dobro rade svoj posao, to što prije treba završiti i početi normalno funkcionirati - rekao je.



Jagić je objasnio da su se zemlje u okruženju s afričkom svinjskom kugom susrele mnogo prije pa u zemlji sve normalno funkcionira i dodaje da će i Hrvatska to morati prihvatiti. - Apeliram na sve proizvođače svinjetine da se pridržavaju svih mjera, sigurnosnih, ali virus je takav da ga ne vidimo i uvijek može doći do nekog stada - dodao je.