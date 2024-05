Španjolski šef diplomacije oštro osudio 'skandalozan i užasan' video izraelskog ministra vanjskih poslova

Španjolski ministar vanjskih poslova osudio je kao "skandalozan i užasan" video koji je objavio njegov izraelski kolega u kojem se sugerira da će Hamas biti zahvalan Španjolskoj zbog najavljenog priznanja Palestine, u situaciji kada raste svađa između Španjolske i Izraela oko rata u Gazi. Španjolska je prošli tjedan objavila da će priznati Palestinu kao državu, a posljednjih dana dva ministra u španjolskoj vladi spomenula su genocid u Gazi.

Kratki video koji je u nedjelju objavio izraelski ministar vanjskih poslova Israel Katz na platformi društvenih medija X ističe poruku "Hamas: Gracias España" ("Hamas: hvala Španjolska"). Video prikazuje španjolsku zastavu, zatim par koji pleše uz flamenco glazbu, a u video se upliću kadrovi koji prikazuju borce Hamasa i ljude koji bježe tijekom napada Hamasa na južni Izrael 7. listopada, koji je pokrenuo izraelsku vojnu kampanju u Gazi.

"Nećemo pasti na provokacije. Video je skandalozan i užasan", rekao je španjolski ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares na konferenciji za novinare u Bruxellesu. "To je skandalozno jer cijeli svijet zna, uključujući mog kolegu u Izraelu, da je Španjolska osudila akcije Hamasa od prvog trenutka". "I užasnuta je zbog korištenja jednog od simbola španjolske kulture", dodao je.

.@sanchezcastejon, Hamas thanks you for your service. pic.twitter.com/Pkdp5diHRX