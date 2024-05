Užas u bolnici u New Delhiju: Požar u bolnici odnio živote šest novorođenčadi

Najmanje šest novorođenčadi smrtno je stradalo u strašnom požaru koji je izbio u bolnici u New Delhiju, izvijestila je indijska policija. Požar je planuo u subotu kasno navečer u bolnici smještenoj u regiji Vivek Vihar, glavnom gradu Indije. Prema riječima višeg policijskog časnika Surendre Choudharyja, u jedinici za njegu bilo je ukupno 12 beba, od kojih je jedna preminula prije izbijanja požara.

Vlasti su najavile pokretanje pravnog postupka protiv vlasnika bolnice, koji je pobjegao s mjesta nesreće, piše BBC. Naime, na društvenim mrežama su se pojavile i dramatične slike koje prikazuju kako vatrena buktinja zahvaća zgradu. "Uzroci ovog tragičnog incidenta se istražuju i nitko odgovoran za ovaj nemar neće biti pošteđen", izjavio je glavni ministar Delhija, Arvind Kejriwal.

Direktor vatrogasne službe Delhija, Atul Garg, rekao je za novinsku agenciju Press Trust of India da je na gašenje požara poslano 14 vatrogasnih vozila. "Vatra se brzo proširila zbog eksplozije boce s kisikom", objasnio je Garg. Osim toga, spasilački napori su bili otežani zbog ograničenog pristupa zgradi, koja ima samo jedno stubište i nema izlaze za slučaj požara.

POVEZANI ČLANCI:

The fire tragedy at a hospital in Delhi is heart-rending. My thoughts are with the bereaved families in this incredibly difficult time. I pray that those injured recover at the earliest.