Krešimir Macan: Kako smo mrzili Beograd tako sad mrzimo Bruxelles

Čini li vam se da su svi još uvijek usredotočeni na naše netom završene parlamentarne izbore i ono što se zbiva nakon njih te da malo tko haje za skorašnje biranje zastupnika u EU parlament?

Nažalost, apsolutno je točno da zapravo nitko ne zna da su ti izbori 9. lipnja. Za to su djelomično odgovorne sve političke partije i stranke jer ne rade ništa na dizanju izlaznosti. Njima je svejedno. Glavnih četiri-pet političkih aktera zna kakav će otprilike biti ishod i podjela plijena. I ne uzrujavaju se previše. I nije im stalo da što više birača izađe na te izbore jer onda oni sigurno dobivaju. Kada bi izašlo više birača, onda su moguća iznenađenja, a njima to nije u interesu. Odaziv birača na EU izbore bit će pola od izlaznosti na naše parlamentarne izbore. Do 35%, ako uopće i toliko. Posljednji put izlaznost na EU izbore bila je 30%, sad će biti možda koji postotak više.

Koliko su zapravo izbori za EU parlament važni, pogotovo zbog trenutačne situacije i u Europi i u svijetu?

Naši građani uopće ne razumiju važnost EU parlamenta i EU izbora, a stranke im se to uopće ne trude objasniti. Građani ne razumiju da se dugoročno jednako važne odluke donose i u EU parlamentu. To im je naprosto sporedno. U nas je navika da su najbolji odazivi na parlamentarne i predsjedničke izbore, a najgori na EU i lokalne izbore. EU izbori su važni upravo zato što nas očekuje vrlo intenzivno razdoblje. Imamo umjetnu inteligenciju i stotinu drugih stvari koje se brzo događaju, a Europa u njima zaostaje. Europa mora donositi odluke koje će osigurati budućnost.

Za to treba imati aktivne zastupnike, a ne ljude poput Mislava Kolakušića i Ladislava Ilčića za koje nisi ništa čuo, već ljude koji svojim aktivnostima mogu donijeti novac u Hrvatsku, poput Valtera Flege i Biljane Borzan koji su se izborili za infrastrukturu i jednaka prava potrošača. Trebamo ljude koji svojim djelovanjem i odlukama u EU parlamentu mogu utjecati ne samo na živote Hrvata već svih stanovnika Europe. Bilo bi idealno kada bi kod nas postigli tu svijest da se odluke donesene u EU parlamentu direktno reflektiraju i na nas i da bi zato EU parlamentu trebalo pridavati puno veću važnost. Ali stranke ne rade puno na tome. Zato bi trebalo ojačati ulogu Državnog izbornog povjerenstva da neutralno objašnjava ljudima zašto treba izaći i na EU izbore.

Bismo li konačno svi trebali osvijestiti da je i EU parlament, isto kao i Sabor, također naš, hrvatski parlament?

Eeee, to je kod naših građana teško postići jer kako smo mrzili Beograd tako sad mrzimo Bruxelles. To je utjecaj euroskeptičnih stranaka kojima je iznad Hrvatskog sabora samo Bog. Njih ništa drugo ne zanima. Naši se ljude drže one - neće meni određivati tamo neki bruxelleski ćato. Oni idu na suverenizam, a takvi ne šljive EU parlament. Ovi drugi pak smatraju da njihov glas ništa presudno ne bi promijenio. Oni na našim predsjedničkim i parlamentarnim izborima vide da njihov glas može nešto promijeniti, ali za EU parlament kažu - Hrvatska je mala i tamo ne možemo puno utjecati. A fora je u tome što mi tamo imamo 12 zastupnika, i to onda mora biti 12 apostola. Onih koji će biti dobri u propagiranju hrvatskih interesa. Ako tamo pošalješ samo jednu budalu, gubiš na hrvatskom utjecaju.