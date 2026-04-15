Pred Europljanima je golem izazov, razvijaju svoj 'plan B': Sve je pokrenuo njemački zaokret

Američki čelnik Donald Trump više je puta zaprijetio napuštanjem NATO-a, a Europljani pripremaju "rezervni plan" u slučaju da to toga jednoga dana stvarno i dođe. The Wall Street Journal navodi kako je plan dobio na zamahu nakon što ga je podržala Njemačka, ranije protivnica tog pristupa. Dužnosnici koji rade na planovima za "europski NATO" nastoje uključiti više Europljana u zapovjedne i kontrolne uloge te nadopuniti američka vojna sredstva vlastitima. No, oni ističu kako planovi nisu namijenjeni da zamijene postojeći savez.

Cijela struktura NATO-a izgrađena je oko američkog vodstva na gotovo svim razinama. Europljani sada pokušavaju preuzeti veći dio tih odgovornosti, što Trump već dugo traži. Razlika je u tome što Europljani iniciraju te korake zbog Trumpove rastućeg neprijateljstva, a ne kao rezultat američkog pritiska.

Trump je europske saveznike nazvao "kukavicama“ i proglasio NATO "papirnatim tigrom“. Uz to, zaprijetio je izlaskom iz NATO-a zbog odbijanja saveznika da podrže njegovu kampanju protiv Irana. Finski predsjednik Alexander Stubb, jedan od čelnika uključenih u planove, nazvao je Trumpa kako bi ga upoznao s europskim planovima za jačanje vlastite obrane. "Premještanje tereta s SAD-a prema Europi je u tijeku i nastavit će se… Najvažnije je shvatiti da se to događa i da se to radi na vrlo kontroliran i upravljan način, umjesto da se [SAD] jednostavno brzo povuče. Osnovna poruka našim američkim prijateljima jest da je nakon svih ovih desetljeća došlo vrijeme da Europa preuzme veću odgovornost za svoju sigurnost i obranu“, rekao je Stubb.

Novi poticaj stigao je nakon zakreta u Berlinu. Njemačka je desetljećima odbijala pozive na veću europsku suverenost u obrani, radije zadržavajući Ameriku kao krajnjeg jamca europske sigurnosti. Čini se kako se to sada mijenja pod kancelarom Friedrichom Merzom. Kako su otkrili izvori bliski Merzu, kancelar je počeo preispitivati dugogodišnji stav nakon što je zaključio da je Trump spreman napustiti Ukrajinu, no nije htio javno dovoditi u pitanje savez. Naime, vjeruje se kako bi idealno bilo da SAD ostane u savezu, ali da većinu obrane preuzmu Europljani.

Njemački zaokret otvorio je put širem dogovoru među ostalima. "Poduzimamo mjere opreza i vodimo neformalne razgovore s grupom sličnih saveznika te ćemo, kada bude potrebno, pomoći popuniti prazninu unutar NATO-a“, rekla je švedska veleposlanica u Njemačkoj Veronika Wand-Danielsson.

Dužnosnici, između ostaloga, žele ubrzati europsku proizvodnju ključne opreme u područjima u kojima Europa zaostaje za SAD-om. No, pred Europljanima je golem izazov. Europljani preuzimaju više vodećih uloga, ali i dalje im nedostaju ključne sposobnosti zbog godina nedovoljnog ulaganja i oslanjanja na SAD. Posebno velik jaz postoji u obavještajnim podacima i nuklearnom odvraćanju. Europski dužnosnici kažu da nikakvo premještanje trupa ne može brzo zamijeniti američke satelitske, izviđačke i sustave upozorenja na rakete koji čine okosnicu vjerodostojnosti NATO-a, što stavlja Francusku i Britaniju pod pritisak da prošire nuklearnu i stratešku obavještajnu ulogu.