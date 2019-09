Novi pokret širi se Europom: Raspiruju sram među onima koji putuju zrakoplovima

Američke su aviokompanije ovog ljeta bilježile porast potražnje za letovima, pokazujući otpornost na švedski pokret raspirivanja srama među putnicima u zračnom prometu zbog negativnog utjecaja zrakoplova na okoliš.

Pokret Flygskam širi se Europom, potičući ekološki osviještene putnike da kao prijevozno sredstvo biraju vlakove umjesto zrakoplova.

Generalni direktor Međunarodne udruge zračnog prijevoza (IATA) Alexandre de Juniac upozorava da će ekološki izazov, koji naziva najvećom prijetnjom zrakoplovnoj industriji u Europi, „vjerojatno doći i u druge dijelove svijeta, posebno Sjevernu Ameriku”.

„Ako vjerujete ili mislite da je briga za okoliš briga svih na planeti, nema razloga ne vjerovati da drugi mladi ljudi neće reagirati”, rekao je Alexandre de Juniac.

De Juniac je priznao da je nedostatak održive alternative željezničkom prijevozu u SAD-u velika prepreka američkom pokretu, no napomenuo je kako postoji pokret naprednih koji promoviraju planove poput Green New Deal-a, a koji uključuje ulaganja u željeznicu velik brzine. Pokret će se širiti u SAD-u, a onda će se nastaviti širiti i naprednim zemljama Azije poput Koreje i Japan, predviđa De Juniac. Što više raste klima protivljenja zrakoplovnoj industriji, to će biti vlade češće oporezivati tu industriju, rekao je.

Francuska je u srpnju, kako bi pomogla u očuvanju okoliša, najavila porez zrakoplovnim kompanijama koje lete iz svojih zrakoplovnih luka, što je Air France-u narušilo njegovu konkurentnost i rezultiralo s preko 60 milijuna eura dodatnih troškova godišnje.

Komercijalni letovi danas čine oko 2,5 posto globalne emisije ugljika, no bez konkretnih koraka za ublažavanje problema, taj bi se rezultat mogao povećati kako globalni zračni promet raste. Zrakoplovna industrija već je smanjila emisije ugljika po putniku za pola od 1990. godine, najviše zahvaljujući zrakoplovima koji učinkovito koriste gorivo, te ima plan smanjiti neto emisije do 2050. godine te postići rast ugljične neutralnosti do 2020. godine. Sada izazov predstavlja provođenje i implementacija ciljeva, te pridobivanje onih putnika za koje de Juniac tvrdi da žele biti uvjereni da industrija „radi ispravne stvari”.

Aktivisti koji se zalažu za putovanja s nultom stopom emisija ugljika sve su strastveniji i učinkovitiji. U kolovozu je švedska aktivistica za klimu Greta Thunberg prešla Atlantski ocean u trkačkoj jahti kako bi izbjegla putovanje zrakoplovom, a s ciljem sudjelovanja na summitu Ujedinjenih naroda.