Novi plinovod je spreman, no još se čeka dozvola njemačkog regulatora

U europskim skladištima nedostaje 25 milijuna kubičnih metara plina i u vezi s time nešto bi se moralo učiniti, rekao je Aleksandar Novak, potpredsjednik ruske vlade zadužen za energetska pitanja, napominjući da ne isključuje mogućnost da se takva situacija ponovi, odnosno da započne još jedna plinska kriza.

Novak je to izjavio nakon primjedbi Vladimira Putina kako se kasni s otvaranjem Sjevernog toka 2. Osporavani plinovod kompletiran je i spreman za isporuku ruskog plina Europi, no još se čeka dozvola njemačkog regulatora kako bi se s isporukama i počelo.

Podsjetimo, plinovodu čiji projekt vodi ruski energetski gigant Gazprom dugo su se vremena protivile Sjedinjene Države i, dakako, Ukrajina koju se plinovodom u cijelosti zaobilazi.

Start možda tek u proljeće

Putinova primjedba odnosi se na traženje njemačkog regulatora, savezne agencije Bundesnetzagentur, da od operatera plinovoda dva, istoimene tvrtke osnovane u Švicarskoj, zatraži garancije da neće kršiti tržišno natjecanje, a sastavljanje takve dokumentacije moglo bi potrajati nekoliko mjeseci, točnije do siječnja kada agencija konačno mora objaviti odluku o tome hoće li dati dozvolu za početak rada plinovoda ili ne.

Problem je u tome što prema europskim pravilima vlasnik plinovoda ne smije biti i opskrbljivač, čime se osigurava pošteno tržišno natjecanje. Jasno, Nord Stream 2 AG inzistira na tome da su takva pravila usmjerena jedino prema tome da se onemogući rad plinovoda.

Malu su pobjedu već ostvarili jednim pravnim mišljenjem prema kojem Gazprom ima pravo osporavati tu europsku regulativu. Temelji se to i na tome što je Sjeverni tok 1, plinovod uz koji je položen Sjeverni tok 2, bio izuzet od regulative jer je procijenjeno da je prije riječ o interkonektoru, a ne plinovodu izravne opskrbe.

Kada njemački regulator i donese odluku, ona ide na Europsku komisiju gdje se može čekati još dva mjeseca. No postoji i kvaka. A to je da Gazprom može sam početi isporuku što Bundesnetzagentur ne može spriječiti, već jedino može propisati jednostranu kaznu od milijun eura zbog početka rada bez certifikacije. No to je za sad samo opcija.

Kinezi pregovaraju sa SAD-om

Gazprom je još u kolovozu objavio da do kraja može godine isporučiti 5,6 milijardi kubičnih metara ako plinovod s radom počne ovog mjeseca. Iz današnje perspektive prilično je izvjesno kako će isporuka i krenuti jer bi se time izbjegla opasnost da Rusija svoj plin proda – Kini.

Zbog hladnijeg vremena tamo je došlo do rekordnog poskupljenja ugljena, pa su se tamošnje tvrtke, uz Zoran Vitas poskupljenje plina, našle u situaciji da moraju potražiti vanjske dobavljače, čak i u Sjedinjenim Državama. Ako bi kineske tvornice ostale bez energenata, imalo bi to globalnog utjecaja jer bi negativne učinke osjetili i neki veliki američki proizvođači poput Applea koji jednim dijelom ovisi o tim kapacitetima.

Reuters je objavio da su vodeće kineske energetske kompanije već počele razgovore s američkim dobavljačima ukapljenog zemnog plina. Mogao bi se postići dogovor vrijedan i nekoliko desetaka milijardi dolara s točke u kojoj on gotovo i ne postoji nakon trzavica u trgovinskim odnosima iz 2019.

S druge strane, ruske se isporuke plina Europi približavaju rekordnima, a Aleksandar Novak rekao je u subotu da ga Rusija može isporučiti još unatoč znatno povećanoj domaćoj potražnji.

