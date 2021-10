Pavao Vujnovac: U Fortenovu ulažem svoj osobni kapital i to ulaganje nije povezano s PPD-om

Vlasnik Prvog plinarskog društva (PPD), treće najveće kompanije u Hrvatskoj, i čovjek koji kontrolira Pevex, Petrokemiju, Luku Ploče te drži četvrtinu Fortenova grupe i dalje je mnogima nepoznanica. Pavao Vujnovac, preko holding kompanije Energia naturalis upravlja s 20-ak tvrtki s različitim portfeljima – od nabave i veleprodaje plina do logistike, željezničkog kargo prijevoza te otkupa i prerade voća i povrća. Samo PPD lani je imao 9,7 milijardi kuna prihoda i 226,5 milijuna kuna dobiti. Prema prometu treća je najveća domaća tvrtka, iza Ine i Konzuma.

Od toga je većinu PPD uprihodio na prodaji plina u Italiji, Sloveniji, Mađarskoj i Švicarskoj. Uz to, Vujnovac kontrolira Petrokemiju, Pevex, Luku Ploče, ima velike planove u Luki Rijeka te drži velik paket dionica u Fortenova grupi, piše T portal.

"Naš odnos s Rusima je kao i s drugim našim partnerima. Mi ne kupujemo plin samo od Gazproma već imamo više partnera, pogotovo u regiji. Od početka imam mnogo konkurenata kojima nije uspjelo ono što je meni pošlo za rukom. Tako sam dobio neprijatelje. I nema boljeg načina da nešto obezvrijedite nego pričama kako je tu bilo nekog pogodovanja, da su to neki ruski interesi. Mi svoju priču gradimo vrlo transparentno. Rusi rade i s E.ONom, Engiem, RWE -om, Geoplinom, mađarskim MVM-om… Prije nas je Ina kupovala plin od Gazproma. Zatim su taj ugovor raskinuli i krenuli u suradnju s talijanskim ENI-jem. Ja sam za to vrijeme razvijao svoju priču s E.ONom. Tad nam je pristupio Gazprom i rekao kako smo mi jedina konkurencija Ini i da bi nama prodavao plin jer se žele vratiti na tržište. E.ON se kasnije povukao i ja sam samostalno nastavio raditi s Gazpromom", kazao je za T portal.

"U Fortenovu ulažem svoj osobni kapital i to ulaganje nije povezano s PPD-om. Trenutno držim 26 posto dionica. Ruske banke su jasno naznačile kako im je plan izaći iz Fortenove. Samo Sberbank je na Agrokoru izgubio 1,3 milijarde eura. Ja sam prepoznao priliku kad je sve još bilo u rasulu. Dionice su tad bile, po mom mišljenju, podcijenjene. Nije bilo ni jednog hrvatskog dioničara, niti strane koja je razmišljala o biznisu. U vlasništvu su bili razni financijski fondovi, banke i svi su bili u toj poziciji ne svojom željom. Taj model je bio i u Pevexu. Kad ide stečaj svi s potraživanjima dobiju udjele u firmi. Ja sam išao od jednog do drugog i svojim novcem kupovao dionice. Vjerujem da je to dobra investicija", dodao je.

Rekao je da ne drži stranu ruskim bankama i da sebe vidi kao hrvatskog ulagača koji je unio sidro sigurnosti.

"Morate odvojiti priču ENNA Grupe gdje imamo energetiku, logistiku i hranu. S druge strane ja ulažem svoja sredstva i dividendu u nekretnine, Pevex i Fortenovu. Morate diverzificirati ulaganja kako bi smanjili svoj ukupni rizik. Tim se vodim. Ne volim kad novac stoji. Novac nakon određene količine postaje sredstvo razvoja. S njim gradite, zapošljavate i razvijate. Nisam pohlepan za novcem. Jer da sam takav odavno bih uzeo lovu i otišao iz Hrvatske. A što se tiče količine posla imam odličnu ekipu u ENNA grupi i PPD-u koja vodi biznis. Takvu koncentraciju znanja ima malo koja kompanija u Hrvatskoj. Ja operativno radim u PPD-u i bavim se strategijom. Dajem smjernice, puno putujem i komuniciram s partnerima. Za sad nemam osjećaj kako to ne mogu pratiti", kazao je Pavao Vujnovac.

Na pitanje okreće li se solaru kazao je: "Solari su najisplativiji na mjestima gdje imaš potrošnju. Recimo, na shoping centar postaviš solar, smanjiš potrošnju električne energije i to su investicije koje imaju budućnost. Ići ćemo s ESCO modelom, po kojem ESCO tvrtka planira, provodi i financira projekte. Korisnik plaća jednaki iznos za troškove energije kao prije provedbe projekta koji se dijeli na stvarni trošak za energiju te trošak za otplatu investicije. Nakon otplate investicije, ESCO tvrtka izlazi iz projekta i sve predaje korisniku. Mi inače kao ENNA ne želimo raditi poslove s dugoročnim otplatama jer smo poduzetnici koji moraju brzo okrenuti volan. Solar je nešto od čega se neće skretati, za sve drugo je pitanje što i kako".