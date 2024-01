Novi CRO Demoskop: HDZ i dalje uvjerljiv, a jedno novo lice je ušlo u top 10 najpozitivnijih političara

VREMENSKA PROGNOZA

Stiže promjena vremena, zbog snijega i olujnog vjetra za cijelu Hrvatsku upaljeno upozorenje

Prema informacijma DHMZ-a, na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura s olujnim udarima.Temperatura zraka na kopnu kretat će se od -5 do 0, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 0 do 5, na sjevernom Jadranu od 2 do 8