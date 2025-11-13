Nova karta zagrebačkih kvartova prikazuje veliki dio grada u crvenom, razlog će vas iznenaditi

Cijene nekretnina u Zagrebu stalno privlače pažnju, ne samo onih koji kupuju ili prodaju, već i svih koji prate trendove na tržištu. Dok prosječni kvadrat neprestano poskupljuje, razlike između kvartova otkrivaju da nisu svi dijelovi grada podjednako pogođeni rastom cijena. O tim i drugim temama vezanim uz gradske nekretnine već mjesecima piše diplomirani inženjer građevine Jure Taraš koji je pokrenuo internetski portal Geozofija. Tamo objavljuje analize i sve podatke ilustrira kroz infografike i karte. Njegovo najnovije istraživanje uspoređuje koliko su porasle ili pale medijalne i prosječne cijene kupljenih kvadrata u pojedinim dijelovima Zagreba, donoseći pritom zanimljive zaključke. Prema karti, gotovo cijeli Zagreb je prikazan ‘u crvenom’, no to ne znači nužno da je riječ o negativnom trendu.

Medijalna veličina prodanih stanova u Zagrebu tijekom 2023. godine kretala se između 50 i 100 kvadratnih metara. U većini dijelova grada medijalna veličina iznosila je između 50 i 70 m², što odgovara rasponu stanova koji su najtraženiji na tržištu. Nešto veći medijan, između 70 i 80 m², zabilježen je u katastarskim općinama Maksimir i Mikulići. Najveći medijan prodanih stanova imao je Šestine i Granešina Nova, gdje je medijalna veličina prelazila 100 m². Također, katastarske općine Gornji Stenjevec, Remete te one u podsljemenskoj zoni imale su medijalnu veličinu od 80 m² ili više. S druge strane, najmanji medijan bilježile su općine Trešnjevka i Zaprudski Otok, s medijalnom veličinom manjom od 55 m².

Foto: Geozofija

Analiza promjena medijalne veličine prodanih stanova u razdoblju od 2018. do 2023. godine pokazuje da je u većini dijelova grada došlo do promjena do 10 %, što u kvadratnim metrima predstavlja tek nekoliko kvadrata razlike. Primjerice, u Zaprudskom Otoku medijalna veličina smanjila se za 6 % – s 55,1 m² 2018. godine na 51,8 m² 2023. godine, što znači razliku od 3,3 m². Na rubnim dijelovima grada zabilježena su nešto veća povećanja medijalne veličine, iznad 10 %. Najveće smanjenje dogodilo se u Markuševcu, gdje je medijalna veličina pala za 23 %, dok je najveće povećanje zabilježeno u susjednoj Granešini Novoj, s rastom od 25 %.

Uspoređujući promjene medijalne cijene kvadrata i medijalne veličine u razdoblju 2018.-2023., zanimljivo je primijetiti da su u katastarskim općinama Blato i Granešina Nova, gdje je medijalna cijena kvadrata porasla tek oko 50 %, zabilježena najveća povećanja medijalne veličine prodanih stanova – u Blatu za 20 %, a u Granešini Novoj za 25 %, opisano je u istraživanju. To sugerira da niže cijene kvadrata ponekad kompenziraju veći prostor, ali ovo nije univerzalno pravilo, jer neke općine bilježe istovremeni snažan rast i cijene i veličine. Primjer takve općine je Gornji Stenjevec, gdje je medijalna cijena kvadrata u promatranom razdoblju porasla za 105 %, dok je medijalna veličina stanova povećana za 22 %.