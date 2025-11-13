Konferencija za medije: Što donosi ovogodišnji zagrebački Advent? Ovo su novosti

Predstavnici Grada Zagreba i Turističke zajednice grada Zagreba predstavili su na konferenciji za medije program ovogodišnjeg Adventa Zagreb, koji će trajati od 29. studenoga do 7. siječnja 2026. Program je uvodno predstavila Iva Šulentić, podsjetivši okupljene na dosadašnje adventske sezone i najavivši govornike.Kao i prethodnih godina, sve će lokacije raditi i nekoliko dana prije službenog otvorenja – tzv. warm-up održat će se od 26. do 28. studenoga kako bi se izlagači pripremili za glavni program. Autori vizualnih i umjetničkih intervencija i ove su godine poznata imena: Zoran Đukić, Saša Šekoranja i Nenad Sovilj.

Svečano otvaranje Adventa započet će paljenjem prve svijeće na Manduševcu u 16.30, nakon čega se u 18.30 otvara Ledeni park uz izvedbu baleta Orašar. Predstava se ponavlja i u nedjelju. "Ove godine bit će i više izvođača, a hrvatskim klizačima pridružit će se i par iz Južnoafričke Republike”, najavila je direktorica TZGZ-a Martina Bienenfeld. Tradicionalno paljenje lampica na Zrinjevcu zakazano je za 19.45. Uz lokacije u Gornjem i Donjem gradu, dio programa odvijat će se i na Kvaternikovom trgu te Kennedyjevom trgu, gdje je predviđen jednodnevni događaj. "Vraćamo se u punom obimu na Gornji grad”, istaknula je Bienenfeld, podsjetivši da je ta lokacija zbog obnove dvije godine bila ograničena. Od 13. prosinca u atriju Klovićevih dvora održavat će se plesne i glazbene radionice, vraća se Mjesečev vrt, bit će okićeni tuneli ispod Gornjeg grada, a ponovno se otvara i Advent Cafe de Matoš.Kako uspinjača trenutačno ne radi, posjetitelje će između Donjeg i Gornjeg grada prevoziti električni automobili.

Autor ovogodišnjeg vizualnog identiteta Adventa, dizajner Zoran Đukić, svoje je rješenje temeljio na motivu zvona. – Super mi je bila poruka slučajnog optimizma i potvrde života, ona odlično odgovara biti adventa – našem zajedničkom slavlju. Na prepoznatljivu podlogu logotipa Adventa dodavao sam zvona u raznim oblicima i veličinama. Htio sam da plakati izgledaju kao da zvone, kao da se zvuk može čuti – objasnio je Đukić. Taj se motiv nastavlja u instalaciji „Zvone zvona“ u Tunelu Grič, koju Đukić potpisuje s dizajnericom Dragom Marković. – U središnjem dijelu tunela postavit ćemo osam glazbenih zvona koja će sama svirati dekonstruiranu, atmosferičnu verziju popularne božićne melodije. Taj će zvuk pratiti prolazak ljudi kroz tunel i ispuniti cijeli prostor – najavio je. Akademski slikar, scenograf i florist Saša Šekoranja ove godine Adventu donosi nostalgični hommage šlageru “Prvi snijeg” Gabi Novak. – Čim sam dobio poziv, prvo mi je na pamet pao "Prvi snijeg“. Taj stari šlager i danas nas vraća na neka toplija vremena, na vrijeme Božića. Tekst Željka S. Krajača i glazba Nikice Kalogjere stvarno su savršeni – rekao je Šekoranja.

Na tu je temu osmislio veliku svjetlosnu instalaciju u Oktogonu: – Zamislio sam instalaciju od svjetla i ispisanih slova upravo tog teksta, a kao podloga će svirati pjesma „Prvi snijeg“. Bor će biti visok oko deset metara, prostor je ogroman i nisam ga želio ostaviti samo s jednim borom. Tražio sam po arhivu stare motive grada – stari Cvjetni trg, staru žičaru... Možda sve ispadne još bolje nego što sad zamišljam – našalio se Šekoranja. Poznati dizajner nakita i umjetnik Nenad Sovilj Advent koristi za obilježavanje 20 godina rada kroz dva projekta – skulpturu u Arheološkom muzeju i izložbu u Etnografskom muzeju. – Pripremio sam skulpturu od poliranog nehrđajućeg čelika u lapidariju Arheološkog muzeja, promjera metar i pol. S prednje strane izgleda kao pahuljica, a kad se krene kretati oko nje, sa strane izgleda kao briljantno brušeni dragi kamen. Htio sam usred adventske vreve stvoriti prostor tišine i kontemplacije, da se svatko u odsjajima može malo vratiti sebi – pojasnio je Sovilj. Drugi projekt je izložba “Geometrija tišine” u jednoj od najljepših dvorana Etnografskog muzeja: – Predstavit ću modularnu skulpturu u formi nakita, sastavljenu od 20 komada od zlata, dijamanata, smaragda i safira. Lijepo će se nadovezati na veliku izložbu o planetu Zemlji koja je već u muzeju – rekao je Sovilj, zahvalivši TZGZ-u na prilici da jubilej proslavi u sklopu Adventa.

Među novitetima je i Adventski Open House, tematske ture po deset odabranih lokacija u Donjem i Gornjem gradu – zgradama i prostorima koji su ključni za arhitektonski i urbanistički razvoj Zagreba s prijelaza 19. u 20. stoljeće. – Ture će se održavati na hrvatskom i engleskom jeziku i vjerujem da će izazvati velik interes, kao i naš klasični Open House koji se u Zagrebu organizira već treću godinu zaredom – rekla je Bienenfeld. Posebno je istaknula projekt Layers u Masarykovoj ulici, nagrađen na Zagreb Design Weeku, koji će ove godine biti još bogatiji, ali oblikovan tako da ne smeta prometu ni ulazima u zgrade. Adventski balon “Čudesni Božić” seli se na Cvjetni trg, a među “klasičnim” dekorativnim zonama ostaju velika instalacija ispred HNK, predimenzionirane božićne igračke na Trgu Petra Svačića i bijeli Zagreb na Trgu bana Jelačića. Zagreb će u adventskom razdoblju imati čak sedam glazbenih festivala, a slavi se i deset godina festivala adventskih i božićnih pjesama – ukupno više od 90 koncerata. Posebno će dojmljivi, najavila je Bienenfeld, biti nedjeljni nastupi solista u Oktogonu nakon Gričkog topa.

Muzeji, i institucionalni i privatne zbirke, uključuju se kroz platformu Museums Maybe s izložbama, radionicama i tematskim programima. Od jednodnevnih događanja, direktorica TZGZ-a posebno je izdvojila utrku Advent Run, koja ove godine slavi 20 godina i redovito ruši rekorde po broju sudionika, te srednjoškolski Advent na Kennedyjevu trgu, u kojem sudjeluju četiri srednje škole i dva učenička doma. – Učenici će izrađivati i prodavati božićne ukrase, a sav prihod ide udrugama obitelji s djecom s teškoćama u razvoju i osobama sa smanjenom pokretljivošću. Bit će i glazbenog programa, srednjoškolci sve pripremaju sami – naglasila je Bienenfeld. Za najmlađe priprema se niz sadržaja: vožnja kočijom Djeda Božićnjaka, programi u kazalištu Mala scena, glazbeni mjuzikl “Božićno čudo” u Centru za kulturu Maksimir, Adven u Obrtničkom prolazu, više od 30 predstava za djecu na Gornjem gradu te božićni tramvaj ZET-a, koji će, kao i prošle godine, voziti u dvije garniture zbog velikog interesa. Procjenjuje se da će njima tijekom Adventa biti prevezeno oko 17.000 putnika.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević zahvalio je Turističkoj zajednici i svim gradskim službama na, kako je rekao, “velikom, cjelogodišnjem projektu” pripreme Adventa. – Čim jedan Advent završi, odmah kreću pripreme za sljedeći. Zagreb tada ulazi u najčarobnije doba godine, kad se sve nekako više sjaji, kad toplina ispunjava grad. To osjećaju ne samo građani, nego i brojni gosti koji se vraćaju ili prvi put dolaze upravo za vrijeme Adventa. Vjerujem da će i ovaj Advent srušiti neke rekorde – poručio je gradonačelnik.

Posebno je naglasio povratak programa na Gornji grad, nakon opsežne obnove zgrada i infrastrukture: – Skoro svaka zgrada na Gornjem gradu ili je u obnovi ili je već obnovljena. Gornjogradska gimnazija je gotova, istočni dio Štrosa već je u funkciji, a zadovoljstvo mi je najaviti da će i zapadni dio Strossmayerova šetališta biti završen i ponovno uređen. U završnoj je fazi i obnova uspinjače. Vjerujem da ćemo sljedećih godina moći Gornji grad u punom sjaju pokazati kroz još više adventskih lokacija – rekao je Tomašević.

Pozvao je građane da posjete kvartovske lokacije, naročito Kennedyjev trg i srednjoškolski Advent, te da podrže humanitarnu akciju kupnjom ukrasa. – Srednjoškolci i srednjoškolke troše svoje slobodno vrijeme izrađujući ukrase kako bi pomogli djeci s teškoćama u razvoju. Mislim da je red da ih podržimo, ne samo kao Grad, nego i kao građani – kazao je gradonačelnik. Zagreb je uložio i u neke nove dekoracije, iskanuo je. Dva vesela božićna tramvaja bi trebala provesti čak 17 tisuća građana te pozvao Zagrepčane da tijekom Adventa što češće koriste javni prijevoz. Upozorio je i na prevare pojedinih taksi prijevoznika. "U suradnji s Turističkom zajednicom krenuli smo u informativnu kampanju postavljanje ploča koji upozoravaju turiste ib naše starije građane da se raspitaju o cijenama. Na frekventnim lokacijama kao i u blizini bolnica", kazao je.