FOTO Potpuni 'blackout' u cijeloj zemlji: Kriza na otoku postaje sve veća, goriva kronično nedostaje

Kuba je ponovno doživjela potpuni kolaps Nacionalnog elektroenergetskog sustava (SEN), zbog čega je cijela otočna država ostala bez električne energije. To je već treći takav incident u manje od dva tjedna do kojeg je došlo jer američki energetski embargo dodatno opterećuje mrežu. Od siječnja, kada je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio uvođenjem carina svakoj zemlji koja opskrbljuje ili prodaje naftu Kubi, goriva na otoku kronično nedostaje, što je dodatno produbilo financijsku i gospodarsku krizu.

Javni prijevoz uglavnom je obustavljen, a vlasti su otkazale desetke tisuća operativnih zahvata, navodi Euronews te dodaje kako Kuba trenutno proizvodi samo 40 posto goriva koje joj je potrebno. Nakon kolapsa koji se dogodio u utorak oko podneva po lokalnom vremenu, opskrba se do sada djelomično normalizirala.

Prošlog tjedna dogodila su se dva velika nestanka struje na nacionalnoj razini, što je pogodilo više od devet milijuna Kubanaca. Dva velika nestanka bila su i u ožujku, kao i još nekoliko njih na regionalnim razinama. Nestanci struje imaju ozbiljne posljedice za stanovništvo te su doveli do ograničenja u prometu, skraćenog radnog vremena i otkazivanja letova, uz teške posljedice za javno zdravstvo.

Washington je energetski embargo uveo u siječnju, nakon uhićenja tadašnjeg predsjednika Venezuele Nicolása Madura. Mjere su dodatno produbile dugogodišnju krizu uzrokovanu ranijim sankcijama i neuspješnim domaćim gospodarskim politikama.