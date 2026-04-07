Noću zatvoreni tunel Sv. Ilija i cesta Solin – Klis

Hrvatske ceste najavile su početak radova redovitog održavanja na dvjema važnim prometnicama u Splitsko-dalmatinskoj županiji, zbog čega će promet biti privremeno obustavljen u noćnim satima. Vozači koji putuju prema Splitu i Makarskoj u narednim danima trebaju računati na obilazne pravce ili na vrijeme planirati svoje putovanje.

Prvi zahvat odnosi se na državnu cestu DC76, točnije na dionicu kroz tunel Sveti Ilija, jednu od ključnih prometnih poveznica između zaleđa i Makarskog primorja. Tunel će biti potpuno zatvoren za sav promet tijekom pet uzastopnih noći, i to od utorka 7. travnja do nedjelje 12. travnja 2026., u vremenu od 20.00 do 5.00 sati. Za vrijeme trajanja radova promet će se preusmjeravati na alternativne pravce, ovisno o vrsti vozila i smjeru kretanja. Korisnici autoceste A1 koji putuju iz smjera čvora Šestanovac prema Baškoj Vodi koristit će pravac DC39 (Šestanovac – Dubci) te DC8 (Dubci – Baška Voda). Oni koji dolaze iz smjera čvora Vrgorac prema Baškoj Vodi bit će upućeni na DC512 (Vrgorac – Makarska) i potom na DC8 (Makarska – Baška Voda).

Za korisnike državnih cesta predviđeni su posebni režimi. Osobna vozila i teretna vozila do 5 tona koristit će pravac DC62 (Zagvozd – Šestanovac), zatim DC39 do Dubaca i dalje DC8 prema Baškoj Vodi. Ostala, teža vozila preusmjeravaju se na dužu rutu: DC76 (Zagvozd – Grubine), potom DC60 (Grubine – Cista Provo), zatim DC39 (Cista Provo – Dubci) i konačno DC8 prema obali.

Paralelno s tim radovima, planirano je i zatvaranje brze ceste DC1 na dionici Solin – Klis, i to u oba smjera. Riječ je o jednoj od najopterećenijih prometnica u splitskom prstenu, kojom svakodnevno prometuju tisuće vozila. I ova će dionica biti zatvorena tijekom noćnih sati, od 7. do 12. travnja, ali u nešto kasnijem terminu – od 22.00 do 5.00 sati.

Za vrijeme zatvaranja brze ceste, sav promet bit će preusmjeren na županijsku cestu ŽC6253, poznatiju kao Stara kliška cesta, koja će privremeno preuzeti ulogu glavnog prometnog pravca između Solina i Klisa. Iz Hrvatskih cesta poručuju kako su radovi nužni radi očuvanja sigurnosti i funkcionalnosti prometnica, osobito uoči nadolazeće turističke sezone kada se očekuje znatno povećanje prometa.

Vozačima se savjetuju dodatan oprez, poštovanje privremene prometne signalizacije te pravodobno informiranje o stanju na cestama. S obzirom na to da se radovi odvijaju u noćnim terminima, cilj je minimalno utjecati na dnevni promet na prilazima Splitu i Makarskoj rivijeri.