Njemački paket za klimu trebao bi biti primjer za sve države svijeta

Njemačka vlada odnosno velika koalicija demokršćana i socijaldemokrata usvojila je u paket mjera za zaštitu klime težak 54 milijarde eura, što je najveća investicija neke države u borbi protiv zagađenja našega planeta. Međutim, taj je paket odmah izazvao žestoke kritike iz oporbenih stranaka, i udruga za zaštitu okoliša, dok je najviše pohvala dobio od predstavnika industrije. A što su to uopće usvojili Nijemci za zaštitu klime koji do 2030. godine protiv zagađenja uložiti iznos svih roba i usluga proizvedenih u jednoj godini u Hrvatskoj, odnosno hrvatskoga BDP-a (54 milijardi eura)?

Vlakom jeftinije 10 posto

Oporezivanje ugljičnog dioksida (CO2) prva je mjera da bi poskupjeli benzin, dizel, loživo ulje i zemni plin, čime bi se smanjila njihova uporaba i tako smanjilo zagađenje. Do 2021. na svaku tonu proizvedenog CO2 plaćalo bi se 10 eura poreza, a taj bi iznos do 2025. trebao skočiti na 35 eura po toni. Nakon toga taj bi porez trebao koštati 60 eura po toni CO2. Cilj je prepoloviti sadašnju emisiju ugljičnog dioksida u Njemačkoj.

Druga mjera iz paketa za zaštitu klime dogovorenog u Berlinu izravno je oporezivanje benzina i dizela za tri centa po litri, a do 2026. taj bi porez trebao iznositi od devet do 15 centi po litri.

Grijanje na loživo ulje bit će dopušteno samo do 2026. godine, a do tada svi moraju prijeći na čistije grijanje, a država će taj prelazak subvencionirati s 40 posto troškova, predviđeno je u njemačkom “Programu za zaštitu klime 2030” kako je paket mjera službeno nazvan. Cilj je i stimulirati ljude da se što više voze vlakom koji je puno manji zagađivač od primjerice zrakoplova. Tako se PDV na karte za vlak snizuje s 19 na sedam posto. Njemačke željeznice odmah su najavile da će sniziti cijene svih svojih karata za deset posto čim ta mjera stupi na snagu, početkom iduće godine. Također, željeznici je obećano milijardu eura godišnje za obnovu i izgradnju novih pruga.

Istovremeno, porez za zračni promet od 1. siječnja 2020. porast će za još nedefinirani iznos, tako da će zrakoplovne karte poskupjeti.

Donesene su i mjere koje predviđaju sniženje struje za 6,4 centa po kilovatsatu za kućanstva koji koriste obnovljive izvore energije. Cilj je da se udio obnovljive energije u proizvodnji struje do 2030. godine poveća na 65 posto.

Predviđeni su i veći poticaji za kupovinu električnih automobila, a do 2025. svi vlasnici e-automobila bit će izuzeti poreza na automobil koji se sada plaća na svako vozilo. Najveće poticaje dobivat će kupci manjih automobila koji koštaju do 40 tisuća eura.

To su samo neke od mjera iz paketa za zaštitu klime koji ima 22 stranice i koji je već na udaru kritičara.

– Mjerama za spas klime koje je predstavila vlada, neće biti ostvareni ciljevi smanjenja emisije CO2 do 2030. Jednostavno se mora reći: ovaj paket je jedno veliko ništa – komentirao je hamburški klimatolog Mojib Latif.

On je posebice kritizirao mjeru po kojoj industrija mora po proizvedenoj toni ugljikovog dioksida plaćati svega 10 eura naknade.

– Realno bi za tonu trebalo plaćati 180 eura – rekao je Latif, a i većina drugih stručnjaka upozorava da se zagađenje neće znatnije smanjiti sve dok se emisija tone CO2 ne bude naplaćivala najmanje stotinu eura.

Paket je oštro kritizirao i pokret Fridays for Future koji stoji iza istoimenih prosvjeda, a koji su u petak diljem svijeta na ulice izveli više milijuna ljudi.

– Kada se godinama ništa ne poduzima za zaštitu klime i tada nakon višemjesečnog pritiska građana donesu mjere koje nemaju ništa s ostvarenjem cilja ograničavanja zatopljenja na 1,5 stupnjeva, onda to nije preokret kako oni tvrde nego čisti skandal – priopćio je Fridays for Future.

Usporedba sa Schröderom

Kancelarka Angela Merkel brani svoj paket za zaštitu klime.

– Politika je umijeće mogućeg. Ovaj paket je kompromis koji će imati dugoročno djelovanje – komentirala je “klima-kancelarka” Merkel.

Ovoliko buke u njemačkoj javnosti oko nekog programa nije bilo još od 2003. kada je tadašnji kancelar Gerhard Schröder predstavio svoje Hartz IV reforme za tržište rada. Kritike su sijevale sa svih strana, a danas gotovo svi tadašnji kritičari skidaju kapu Schröderu i priznaju da su njegove reforme bile temelj na kojem je Njemačka izgradila gospodarski preporod u posljednjih deset godina. Unatoč svim kritikama pohvalno je da je Njemačka donijela paket za zaštitu klime. To je tek prvi korak. Najbolje u ovom paketu je da će se on stalno kontrolirati i prilagođavati ako se zadani ciljevi ne ostvare. Njemački primjer trebale bi slijediti i druge države u cijelome svijetu, osobito one koje najviše zagađuju.