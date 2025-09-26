I iznad Njemačke noćas uočeni dronovi: Istražujemo radi li se o špijunaži

Ministarstvo unutarnjih poslova njemačke savezne države Schleswig-Holstein priopćilo je u petak da su tijekom noći uočili dronove te da se istražuje njihova moguća špijunaža i sabotaža.

„Djelomično zbog nedavnih incidenata u Danskoj i drugim europskim zemljama, Schleswig-Holstein je u bliskoj i kontinuiranoj suradnji sa saveznom vladom i njemačkim oružanim snagama“, rekla je ministrica unutarnjih poslova Schleswig-Holsteina, Sabine Suetterlin-Waack u priopćenju, piše Reuters.

U proteklih tjedana viđeni su ruski dronovi iznad Poljske, gdje je 9. i 10. rujna 2025. više od 20 borbenih dronova prešlo granicu, što je dovelo do aktiviranja NATO-ovih zrakoplova i obaranja nekoliko njih. U Estoniji su 19. rujna tri ruska lovca MiG-31 neovlašteno ušla u zračni prostor na 12 minuta, što je izazvalo hitnu intervenciju NATO-ovih snaga. Estonski vanjski ministar nazvao je ovaj incident "neprihvatljivo drskim", a Rusija je poricala namjeru.

U Danskoj su neidentificirani dronovi viđeni iznad zračnih luka u Kopenhagenu 22. rujna i Aalborgu 25. rujna, što je dovelo do privremenog zatvaranja letišta i kašnjenja letova. Danska premijerka Mette Frederiksen opisala je ove događaje kao "najozbiljniji napad na ključnu infrastrukturu" i povezala ih s ruskim aktivnostima u regiji. Iako danske vlasti nisu pronašle dokaze za rusku umiješanost, nazvale su dronove djelom "profesionalnog aktera" i upozorile na visok rizik od ruskog sabotaža. Ovi incidenti u Danskoj, Poljskoj i Estoniji dio su šireg niza kršenja zračnog prostora u Europi, uključujući Rumunjsku, što je dovelo do višestrukih poziva NATO-a na članak 4 za konzultacije o sigurnosti. Rusija je sve optužbe za namjerne incidente odbacila kao "neosnovane", ali europski lideri vide ih kao provokacije koje testiraju granice alijanse. NATO je pojačao zračne patrole na istočnom krilu, uključujući doprinose iz Velike Britanije, Francuske i Njemačke, kako bi spriječio daljnje eskalacije.