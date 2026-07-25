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UKRAJINCI POGODILI LJETNI KAMP

Najmanje 11 poginulih u novim ruskim i ukrajinskim napadima dronovima, među žrtvama i djeca

Russian air attack in Zaporizhzhia
STRINGER/REUTERS
VL
Autor
Šimun Ilić
25.07.2026.
u 17:41
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Prema riječima proruskog guvernera okupiranog dijela Zaporiške oblasti Jevgenija Balickog, u napadu na ljetne kampove u mjestu Kirilivka na obali Azovskog mora poginulo je osam osoba, uključujući dvoje djece.

Najmanje 11 osoba poginulo je u novim međusobnim napadima Rusije i Ukrajine bespilotnim letjelicama, a među žrtvama su i djeca. Do napada je došlo tijekom noći s petka na subotu, dok se sukobi nastavljaju duž bojišnice i u pograničnim područjima.

Prema riječima proruskog guvernera okupiranog dijela Zaporiške oblasti Jevgenija Balickog, u napadu na ljetne kampove u mjestu Kirilivka na obali Azovskog mora poginulo je osam osoba, uključujući dvoje djece. Još 14 ljudi je ozlijeđeno, među njima troje djece. Balicki je optužio Ukrajinu da je namjerno gađala civile, dok se ukrajinske vlasti zasad nisu očitovale o tim tvrdnjama, prenosi AL Jazeera.

Istodobno, u ukrajinskoj Sumskoj oblasti ruski dron pogodio je civilni objekt, pri čemu su poginula trojica vozača privatne dostavne i poštanske službe Nova Pošta. Napad je izazvao i veliki požar, izvijestio je čelnik regionalne vojne uprave Oleh Hrihorov. Novi napadi uslijedili su samo nekoliko sati nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio da obavještajni podaci upućuju na mogućnost velikog ruskog napada u skorom razdoblju.Rat između Rusije i Ukrajine posljednjih je tjedana obilježen pojačanim napadima bespilotnim letjelicama, a obje strane odbacuju optužbe da namjerno gađaju civile. Ipak, broj civilnih žrtava tijekom ljeta ponovno je u porastu.

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Ključne riječi
rat u Ukrajini Rusija Ukrajina

Komentara 1

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ZD
Za_danima
18:29 25.07.2026.

Ma da Ukrainci gađaju samo Rafinerije.......Di bi Ukrainci to napravili....Nažalost oni pohrane ogromno oružje u gradu pa izgonu i civili prije tjedan dana tri dana nije se moga požar ugasiti.

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