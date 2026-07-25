Najmanje 11 poginulih u novim ruskim i ukrajinskim napadima dronovima, među žrtvama i djeca

Najmanje 11 osoba poginulo je u novim međusobnim napadima Rusije i Ukrajine bespilotnim letjelicama, a među žrtvama su i djeca. Do napada je došlo tijekom noći s petka na subotu, dok se sukobi nastavljaju duž bojišnice i u pograničnim područjima.

Prema riječima proruskog guvernera okupiranog dijela Zaporiške oblasti Jevgenija Balickog, u napadu na ljetne kampove u mjestu Kirilivka na obali Azovskog mora poginulo je osam osoba, uključujući dvoje djece. Još 14 ljudi je ozlijeđeno, među njima troje djece. Balicki je optužio Ukrajinu da je namjerno gađala civile, dok se ukrajinske vlasti zasad nisu očitovale o tim tvrdnjama, prenosi AL Jazeera.

⚡️🇷🇺 O número de mortos sobe para 11 e o de feridos para 16 após um ataque ucraniano contra acampamentos turísticos na província russa de Zaporozhie. https://t.co/Mgv4sw5iYu pic.twitter.com/0mLgG4fKLE — RT Brasil (@rtnoticias_br) July 25, 2026

Istodobno, u ukrajinskoj Sumskoj oblasti ruski dron pogodio je civilni objekt, pri čemu su poginula trojica vozača privatne dostavne i poštanske službe Nova Pošta. Napad je izazvao i veliki požar, izvijestio je čelnik regionalne vojne uprave Oleh Hrihorov. Novi napadi uslijedili su samo nekoliko sati nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio da obavještajni podaci upućuju na mogućnost velikog ruskog napada u skorom razdoblju.Rat između Rusije i Ukrajine posljednjih je tjedana obilježen pojačanim napadima bespilotnim letjelicama, a obje strane odbacuju optužbe da namjerno gađaju civile. Ipak, broj civilnih žrtava tijekom ljeta ponovno je u porastu.