'GORIVA NESTAJE'

Kamioni puni hrane zapeli na granici, vozači očajni: 'Imam nekoliko tona bureka... Ne znamo što ćemo'

Večernji.hr
22.05.2026.
u 16:16

Prijevozničke tvrtke tvrde kako pokušavaju pronaći rješenje te apeliraju na nadležne institucije i Upravu za veterinarstvo, no problem zasad nije riješen.

Nakon otvaranja privremenog graničnog prijelaza Gornji Varoš, koji je u rekordnom roku pušten u promet zbog oštećenja mosta u Staroj Gradiški, nastali su veliki problemi za dio vozača teretnih vozila. Kako piše 24sata, deseci kamiona s kvarljivom robom ostali su blokirani na prostoru starog graničnog prijelaza zbog administrativnih problema i neusklađenosti sustava Europske unije.

Najveći problem nastao je kod fitosanitarnih pregleda robe. Vozači koji prevoze kvarljive proizvode upućeni su na stari prijelaz kako bi obavili potrebne kontrole, no tamošnje službe nisu im mogle izdati dokumentaciju. Razlog je taj što je nakon otvaranja novog prijelaza stari carinski broj ugašen u sustavima Europske komisije, pa inspektori više ne mogu evidentirati robu niti izdavati potrebne papire za uvoz i tranzit. Među vozačima koji već danima čekaju nalazi se i Sanel Mašić, vozač hrvatske tvrtke koji prevozi smrznute proizvode.

- Svi smo ovdje od ponedjeljka navečer, a vozimo robu s kratkim rokom trajanja. Ja u hladnjači imam nekoliko tona bureka koje trebam dostaviti. Došli smo ovdje samo zbog fitosanitarnog pregleda, ali od toga nema ništa. Ne znam više što da radim. Hladnjača mora neprekidno raditi na -24 °C, a goriva nam polako ponestaje - rekao je Mašić za 24sata. Situacija na terenu postaje sve teža jer vozači, osim što strahuju za robu, imaju problema i s osnovnim uvjetima za život. Mnogi su ostali bez dovoljno hrane i vode, a na lokaciji nemaju ni osnovne higijenske uvjete.

U sličnoj situaciji je i Milan Popović iz Bosne i Hercegovine koji prevozi sladoled. - Vozim sladoled i možete samo zamisliti u kakvoj sam situaciji. Prošao je rok od 48 sati unutar kojeg sam robu mogao vratiti natrag u tvornicu. Više ne znam što ću uopće dovesti kupcu i hoće li išta od ovoga biti upotrebljivo - izjavio je Popović za 24sata. Prijevozničke tvrtke tvrde kako pokušavaju pronaći rješenje te apeliraju na nadležne institucije i Upravu za veterinarstvo, no problem zasad nije riješen. Vozači pritom ističu kako nemaju zamjerki na rad granične policije i carinika, već smatraju da su trebali ranije biti upozoreni da koriste druge prijelaze koji imaju potrebne službe za pregled robe. Dodatne probleme imaju i špediteri koji zbog procedura moraju pratiti kamione do starog prijelaza kako bi inspekcije uopće mogle izdati dokumentaciju.

kamioni Stara Gradiška BiH granični prijelaz

Gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj pod istragom zbog sumnje na trgovanje utjecajem
SUĐENJE SDP-OVOM GRADONAČELNIKU VARAŽDINA

Neven Bosilj niječe krivnju, a suđenje odmah zapelo zbog (ne)zakonitih dokaza

Pravna i stručna javnost pokušala je birokratima objasniti da će se problem (ne)zakonitosti dokaza samo preseliti na raspravni postupak i da se ništa neće ubrzati. No iz Ministarstva su odmahnuli rukom, a kako "reforma" pravosuđa i navodno ubrzanje sudskih postupaka izgleda u praksi, vidi se na primjeru Nevena Bosilja, SDP-ovog gradonačelnika Varaždina

Umjesto jumbo plakata i reklame osvanuo je natpis: "Sretna i radosna inflacija"
ERA NEIZVJESNOSTI

Hrvatska uvozi sve pa i - inflaciju: Problem su netržišna struktura i oligopoli, država treba jače ustrajati na tržišnoj utakmici

Ekonomija koja malo proizvodi, a snažno ovisi o turizmu, uvozu i vanjskom priljevu novca, kao što je hrvatska, kratkoročno može djelovati otpornije od industrijskih ekonomija Europe. No dugoročno je ekstremno osjetljiva na poremećaje koje ne može kontrolirati: geopolitičke sukobe, rast cijena energije, sigurnosne incidente, poremećaje transporta ili promjene potrošačkog raspoloženja

