Njemačka na slijepom kolosjeku – željeznica postala veliki uteg i Merzu

Šef Njemačkih željeznica (Deutsche Bahn) Richard Lutz otpušten je prije dva tjedna. Na direktorskim pozicijama u tvrtki bio je 15 godina, sedam kao financijski direktor, a od 2017. bio je na čelu njemačkih željeznica s mandatom da to ostane do 2027. Ništa od toga. Patrick Schnieder, novi ministar prometa, odlučio se Lutzu zahvaliti. Iako su u prvih šest mjeseci ove godine poslovali nešto bolje nego lani jer su operativni gubici praktično prepolovljeni na 760 milijuna eura, a prihodi povećani za 2,4 posto na 13,3 milijarde. No, točnost, kojom su se njemačke željeznice desetljećima hvalile, nije pratila taj trend. Prošle godine, tek 62,5 posto vlakova stizalo je na vrijeme. Dok je 2017., kada je Lutz postao direktor Deutsche Bahna, 78,5 posto vlakova stizalo na vrijeme. Tamo kašnjenjem smatraju sve iznad šest minuta nakon utvrđenog voznog reda, a to je tvrtku stajalo gotovo 200 milijuna eura u kompenzacijama samo prošle godine, jer je šest milijuna korisnika željeznice zatražilo da im se nadoknadi gubitak zbog kašnjenja.
Povijesna željeznica "Željezna Rajna", koja povezuje luku Antwerpen u Belgiji s Duisburgom u Ruhrskoj oblasti, obnavlja se kako bi se poboljšala vojna mobilnost i potaknula trgovina
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
UŽIVO Transfer bomba na pomolu! Ponajbolji golman svijeta dolazi Pepu i Gvardiolu
Nemanja Matić za VL: Jasno je tko je najbolji igrač u povijesti ovih prostora. On je daleko ispred svih
Želite prijaviti greške?
U nedostatku radnika Hrvatska promovira rad penzionera: Na posao će se vratiti 53.000 umirovljenika
'Izraelski Šešelj' je 'certificirani luđak koji će zapaliti cijeli Bliski istok'
Demarkacijska linija Dalije Orešković: Ipak ima migranata koji nisu dobrodošli u RH, ali samo ako su iz BiH
Sportska i ljudska nepravda je ne dati priliku Srđanu Nediću u Vukovaru 1991!
Još iz kategorije
Merz bi poslao njemačke trupe u Ukrajinu, ali Bundeswehr nije operativno spreman
Stacioniranje vojnika Bundeswehra u Ukrajini zahtijevalo bi i odluku Bundestaga
Saša Šekoranja, istarski perivoji i zagrebački izlozi
Šekoranja je jedan od doista rijetkih ljudi u današnjemu Zagrebu u koje bi se grad mogao ugledati. On je onaj nenametljivi arbitar stila, koji zahvaća vrlo širok socijalni i kulturološki segment zagrebačkog i hrvatskog društva
Šef SDP-a punio bi zatvore zbog ZDS-a. Nije trebao na odmor u Pjongjang
Novi totalitarizam Hajdaša Dončića, da se u zatvor do tri godine ide ravno s koncerata i utakmica, traži nove kapacitete, recimo obnovu Golog otoka
Humanitarna katastrofa mora biti iznad realpolitike
Kad se s odlukama kasni, onda imamo i kontraproduktivnu situaciju da se u nekim državama, pogotovo onima koje imaju veliku muslimansku populaciju, širi antisemitizam prema domaćem stanovništvu
Jadni čovjek s previše nekretnina nema izbora, spustio je cijene i dao turistima da počiste za sobom
Zašto im ne bismo uz popust, po načelu ključ u ruke, dali svoj Sabor i državu, dok nam se dužnosnici odmaraju, pa da nam do jeseni srede zakone i poticaje, problem grba i ZDS-a, prava i dužnosti novinara, ovlasti tužitelja i pravobranitelja, školstvo i zdravstvo, jer za sve to mi očito nemamo ljudi, kao što nemamo ni čistačica i kuhara.
Hrvatska Vlada kleči pred poslodavcima kao EU pred Trumpom
Slovenci jedva da imaju pet neoporezivih naknada uz plaće, a kod nas ih je oko 40 i nerijetko pojedine naknade nadilaze visinu radnikove mjesečne neto plaće!
Suprotno signalima iz udruge čiji je član, Valamar ubrzano stječe vlastite dionice – zna li nešto što HUT ne zna?
Osobama na rukovodećim položajima zabranjeno je trgovati dionicama vlastite tvrtke 30 kalendarskih dana prije objave godišnjih ili polugodišnjih financijskih izvještaja, to su tzv. zatvorena razdoblja.
Kod uspješnih revolucija uvijek je riječ o zamjeni elita, a u Srbiji je ta elita politički nemoćna
Studenti su tipični predstavnik nove elite, ona koja bi prirodno zamijenila staru elitu, ali to je proces koji će se prirodno odigrati za nekoliko godina.
Zašto klubovi unatoč kaznama toleriraju huligane?
Zar nema volje, znanja i hrabrosti za odlučan obračun, zar se strah uvukao u vodstva klubova i nogometnih organizacija?