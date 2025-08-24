Njemačka na slijepom kolosjeku – željeznica postala veliki uteg i Merzu

Šef Njemačkih željeznica (Deutsche Bahn) Richard Lutz otpušten je prije dva tjedna. Na direktorskim pozicijama u tvrtki bio je 15 godina, sedam kao financijski direktor, a od 2017. bio je na čelu njemačkih željeznica s mandatom da to ostane do 2027. Ništa od toga. Patrick Schnieder, novi ministar prometa, odlučio se Lutzu zahvaliti. Iako su u prvih šest mjeseci ove godine poslovali nešto bolje nego lani jer su operativni gubici praktično prepolovljeni na 760 milijuna eura, a prihodi povećani za 2,4 posto na 13,3 milijarde. No, točnost, kojom su se njemačke željeznice desetljećima hvalile, nije pratila taj trend. Prošle godine, tek 62,5 posto vlakova stizalo je na vrijeme. Dok je 2017., kada je Lutz postao direktor Deutsche Bahna, 78,5 posto vlakova stizalo na vrijeme. Tamo kašnjenjem smatraju sve iznad šest minuta nakon utvrđenog voznog reda, a to je tvrtku stajalo gotovo 200 milijuna eura u kompenzacijama samo prošle godine, jer je šest milijuna korisnika željeznice zatražilo da im se nadoknadi gubitak zbog kašnjenja.