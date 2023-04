Njemačka mijenja porezni sustav za parove: Utjecat će na milijune

U Njemačkoj je u tijeku reforma poreznih razreda tri i pet namijenjenih supružnicima i registriranim civilnim partnerima koji žele iskoristiti učinak razvoda na smanjenje poreza. Projekt je predviđen koalicijskim sporazumom, a mogao bi utjecati na milijune parova.

Do sada je sustav funkcionirao tako da ako postoji velika razlika u dohotku između partnera, onaj koji ima veću plaću bira porezni razred tri, a drugi porezni razred pet. Partner u razredu pet tada je visoko porezno opterećen, no to se kompenzira višom neto plaćom osobe u razredu tri. Nedostatak je što parovima koji koriste ovaj porezni model često prijete visoki dodatni porezi, pojašnjava Fenix magazin.

'Semafor' koalicija predlaže da partneri koji koriste kombinaciju razreda tri i pet u buduće pređu u razred četiri uz faktorsku metodu. Naime, odbijeni porez na plaću bio bi umanjen za faktor koji porezna uprava izračunava iz očekivanog poreza na plaću, čine se izbjegava veće oporezivanje u razredu pet i postiže pravedna raspodjela poreznog tereta za oba partnera.

Ministrica obitelji Lisa Paus smatra da porezni sustav treba redizajnirati kako bi bio rodno ravnopravan. Predviđa da bi reforma trebala ojačati ekonomsku jednakost i socijalnu sigurnost žena. Naime, većina je žena u poreznom razredu pet jer zarađuju manje od supružnika ili se, umjesto stalnog zaposlenja, brinu za djecu i rodbinu. Vlada reformom želi bolje rasporediti porezni teret i uključiti žene u radni život.

Prednosti predložene reforme su višestruke; parovi izbjegavaju dodatne visoke poreze, a partner u razredu pet ima niže mjesečno porezno opterećenje zbog čega može imati više koristi od zamjenskih naknada poput onih za skraćeno radno vrijeme. No parovi u kojima samo jedna osoba radi mogli bi se naći u problemu, jer ta će osoba primati nižu mjesečnu neto plaću nego prije. Ipak, u tom slučaju povrat poreza će biti veći, ili će doplate biti smanjene.

