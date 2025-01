Desničarka duginih boja: U politiku je ušla na nagovor svoje životne partnerice

Alice Weidel, kandidatkinja Alternative za Njemačku (AfD) za kancelarku Njemačke, želi dovesti svoju stranku do drugog mjesta na predstojećim njemačkim saveznim izborima koji će se održati 23. veljače 2025. Na stranačkoj konvencije u Riesi, na kojoj se predstavila agresivnije nego ikad prije, izjavila je kako će sada krenuti u završnu dionicu kako bi učinila AfD najjačom strankom u Njemačkoj. "S neutralnim medijima, davno bismo prestigli CDU, kaže Weidel dodajući kako to ne može učiniti do 23. veljače ove godine, ali to može učiniti prije sljedećih njemačkih saveznih izbora.

U Riesi je njezina stranka, prema ocjeni njemačkih medija, usvojila izborni program sa strategijom "što ekstremnije, to bolje". U njemu se, uz ostalo, izričito poziva na tzv. reemigraciju stranaca pri čemu se ne isključuju ni masovne deportacije i zatvaranje njemačkih granica za sve. Naglašeno je kako AfD "ostaje predana članstvu Njemačke u NATO-u sve dok se ne uspostavi neovisan i učinkovit europski vojni savez". Stacioniranje američkih raketa srednjeg dometa u Njemačkoj se odbacuje, kao i ekonomske sankcije protiv Rusije. Na stranačkom kongresu propao je prijedlog promjene predizbornog programa koji bi jasno kritizirao Rusiju zbog napada na Ukrajinu. Stranka AfD također je ukazala veliku važnost "prikazivanju Njemačkog Carstva i Pruske u pozitivnom svjetlu". Smatraju kako "ideološki bijes koji je usmjeren protiv Pruske i Njemačkog Carstva nije usmjeren samo protiv njih već i protiv same njemačke nacije". Dodali su kako SR Njemačka i danas "ima korist od intelektualnih, tehnoloških i gospodarskih dostignuća prve njemačke nacionalne države".

Iako je u Riesi iz predizbornog programa nestao zahtjev za Dexitom, odnosno izlaskom Njemačke iz Europske unije, program stranke je i dalje takav da se AfD još više udaljio od drugih njemačkih parlamentarnih stranaka. A i sama Weidel se u svom govoru trudila zvučati barem jednako radikalno kao njezin kolega i desničarski ekstremist Björn Höcke, prenose njemački mediji. To je protumačeno kako vodstvo stranke namjerava nepokolebljivo nastaviti svoj temeljno oporbeni smjer jer su i sami svjesni da na njemačkom političkom horizontu zasad ne postoji stranka koja bi s njima ušla u vladu. Po svemu sudeći, toga je svjesna i sama Alice Weidel kojoj su izaslanici na konvenciji skandirali "Alisa za Njemačku", što je slično nacističkom sloganu "Sve za Njemačku" koji je koristila Hitlerova paravojna organizacija Sturmabteilung (Jurišni odred), ili skraćeno SA, a zbog čijeg korištenja je Höcke bio dvaput osuđen.

Kako će AfD biti daleko od toga da uđe u vladu, a još dalje da dobije apsolutnu većinu na sljedećim izborima, Weidel navodno nakon izbora 23. veljače planira pokrenuti promjenu strategije te, umjesto verbalnim radikalizmom, pokušati politički osvojiti Njemačku "taktičkom fleksibilnošću". To je u Njemačkoj uspoređeno s Italijom gdje se Giorgia Meloni sa svojom strankom Braća Italije distancirala od talijanskog postfašističkog pokreta. Tako navodno i Alice Weidel želi dodatno profesionalizirati izgled i strukturu AfD-a te se ujedno zaštiti od moguće procedure zabrane rada stranke. Cilj joj je također ponovno približavanje stranci francuske desne populistice Marine Le Pen koja je zbog Höckea i kompanije odbila u Europskom parlamentu surađivati ​​sa "strankom u kojoj ljudi simpatiziraju neonaciste". U tom pravcu je protumačen i "strateški sukob s državnim vođom Tiringije Björnom Höckeom" u Riesi i pobjeda njezine opcije koju je najsnažnije podržala "mreža mladih" AfD, kao i šef parlamentarne skupine EU René Aust, zamjenik šefa parlamentarne skupine Sebastian Münzenmaier te predsjednik savezne zemlje Brandenburg René Springer. Svi oni jasno su dali do znanja kako Weidel vide kao jedinu predsjednicu stranke na sljedećim unutarstranačkim izborima AfD-a 2026. godine. Dotad će Alice Weidel, koja često ističe kako je liberalne opcije i da joj je veliki uzor engleska premijerka Margaret Thatcher, nastojati dosta toga promijeniti u imidžu AfD-a, kao što je promijenila i svoj imidž prepoznatljiv po nošenju "odijela s hlačama koje joj savršeno pristaje, s kojim je sada uparila bijelu dolčevitu". Već na ovoj konvenciji mračnu scenografiju stranke zamijenila je svjetlosnim showom punim crne, crvene i zlatne boje – boja zastave Njemačke.

Njemački analitičari procjenjuju kako će AfD pod potpunim vodstvom Alice Weidel nakon predstojećih izbora najvjerojatnije pokušati uspostaviti modele tolerancije, posebice u istočnonjemačkim parlamentima kako bi ušla u vladu u Saskoj, gdje CDU vodi manjinsku vladu, te Saskoj – Anhaltu i Meklenburgu – Zapadnom Pomorju. AfD pod vodstvom Weidel može se nadati da će se i globalne okolnosti i dalje razvijati u njezinu korist, s novim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, mogućim austrijskim kancelarom FPÖ-a Herbertom Kicklom, a možda čak i s Marine Le Pen koja također može biti izabrana u Francuskoj.

Kako bi se sve to ostvarilo, AfD prvo mora biti uspješan 23. veljače na izborima u Njemačkoj. Sve ispod rezultata AfD-a od 16 posto, koliko je stranka dobila na nedavnim europskim izbora, smatralo bi se porazom. U anketama za savezne izbore, AfD trenutačno ima između 18 i 20 posto, i druga je po snazi stranka iza koalicije demokršćana CDU/CSU kancelarskog kandidata Friedricha Merza. Većina članova i pristaša AfD-a izjavljuje da bi bili zadovoljni s 18 posto ili više, a rezultat od oko 20 posto, koliko je AfD dobio u anketama nakon razgovora najbogatijeg čovjeka svijeta Elon Muska s Alice Weidel, zadovoljio bi sve pristaše AfD-a.

Taj razgovor vođen uživo 9. siječnja na online platformi X, pokazao se kao vjetar u leđa političarki AfD-a. Tijekom razgovora, američki milijarder i savjetnik novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa ponovio je svoju preporuku njemačkim biračima da glasuju za AfD naglasivši kako "ljudi žele promjene" te da "zato preporučuje glasanje za AfD" dodajući kako "samo AfD može spasiti Njemačku". Usto je Musk postupno gašenje nuklearne energije i prelazak na obnovljive izvore energije nazvao pogreškom te savjetovao Njemačkoj da se vrati nuklearnoj energiji. S tim se složila i Weidel koja je u razgovoru s Muskom sasula "drvlje i kamenje" na dugogodišnju kancelarku Angelu Merkel koju je opisala kao "prvu zelenu kancelarku" Njemačke i kritizirala njezinu useljeničku politiku. Vladavinu Angele Merkel opisala je kao "šesnaest godina jednoumlja". Ta izjava podsjetila je na jednu njezinu izjavu iz 2016. godine kada je, na vrhuncu pompe oko kulture dobrodošlice za migrante, opisala kancelarku Angelu Merkel kao "očiglednu suučesnicu" u silovanju i ubojstvu njemačkih žena od mladih migranata. Tada je ta izjava izazvala pravu pompu, dok danas slične izjave Alice Weidel prolaze potpuno nezamijećeno, pa čak i prihvatljivo. U osvrtu na temu migracija, Alice Weidel je kazala kako je, prema "službenim brojkama", u Njemačku je od 2015. stiglo "sedam milijuna ljudi od kojih je velik dio njih odbacio svoje putovnice prije prelaska granice kako bi izbjegli deportaciju". Iznoseći te brojke, Weidel nije rekla od koga ih je dobila, iako prema podacima Središnjeg registra stranaca, krajem prvog polugodišta u Njemačkoj je živjelo oko 3,5 milijuna izbjeglica.

U razgovoru, koji je trajao više od sat vremena i vodio se na engleskom jeziku, Weidel se također distancirala od Adolfa Hitlera kazavši kako je on "bio komunistički, socijalistički tip". "Mi smo potpuna suprotnost, mi smo libertarijanska konzervativna stranka", izjavila je Weidel ukazujući kako je "libertarijanizam (klasični liberalizam, op.a.) politička filozofija koja podržava osobne slobode, osobito slobodu izražavanja koju Hitler nije dopuštao. Iznoseći još jednu usporedbu s Hitlerom, kancelarska kandidatkinja AfD-a je u vezi s regulacijom interneta kazala kako bi Hitler danas prvo zaustavio slobodu govora i kontrolirao medije. Razgovor Muska i Weidel praćen je u cijelom svijetu, a bio je i pod posebnim promatranjem EU i administracije Bundestaga zbog navoda o miješanju u njemačke izbore.

Nakon početnog šoka, Njemačkom je zapljusnuo val ogorčenja. Kritičari su optuživali Muska kako je pokušao iskoristiti svoj golemi doseg kako bi utjecao na ishod izbora u Njemačkoj. Njegove poruke na X-u čita i dijeli više od 210 milijuna korisnika diljem svijeta. Stoga iz EU i Bundestaga najavljuju istrage kako bi se ispitalo radi li se o pokušaju utjecaja na izbornu kampanju ili čak na nezakonitu stranačku donaciju, o kojoj je prvi izvijestio "Rheinische Post". Organizacija Lobbycontrol također je pokrenula tvrdnju o mogućim skrivenim Muskovim donacijama za kampanju. U tom pogledu se svakako može govoriti o političkom oglašavanju, jer platforma X inače prodaje takav doseg za puno novca. Glasnogovornik Alice Weidel odbacio je optužbe te kazao kako je razgovor bio "legitiman, nekoordiniran i otvoren".

Sa stajališta stručnjaka, razgovor u biti ne krši Europski zakon o digitalnim uslugama (DSA), koji internetske platforme moraju poštovati. "Bilo bi problematično kada bi Musk koristio svoju platformu kako bi određenim političkim glasovima dao veću vidljivost, na primjer promjenom algoritma koji korisnicima prikazuje sadržaj", naglasio je Jan Penfrat, stručnjak za regulaciju online platformi pri European Digital Rights (EDRi). Drugo polazište za primjenu DSA bile bi nezakonite izjave dane tijekom razgovora, poput trivijaliziranja nacističkog režima.

– Postoje jasna pravila koja obvezuju platforme da odmah uklone sadržaj. Vlasti, uključujući nacionalne, mogu poduzeti mjere na vlastitu inicijativu – navodi Penfrat.

Kako bilo, uplitanje Elona Muska u njemačku izbornu kampanju u prvi plan njemačke politike bar nakratko je izbacilo čelnicu AfD-a. Nakon tog razgovora, o dotad u njemačkim medijima ignoriranoj političarki AfD-a počeli su mnogi pisati te otkrivati tko je Alice Weidel, žena za koju bi u anketama glasao svaki peti Nijemac. Kao kancelarska kandidatkinja "djelomično desno ekstremističko AfD-a", kako tu stranku prikazuje veći dio njemačkih medija, ona se odavno pomirila s eksponentima desnog ekstremizma i radikalnim stavovima svoje stranke, dok istodobno u privatnom životu živi sa svojom "obitelji duginih boja" u Švicarskoj. Mnogi smatraju kako je Weidel superiornija od većine svojih stranačkih kolega, pogotovo onih s istoka zemlje, "u pogledu IQ-a, obrazovanja i retorike".

Rođena je 6. veljače 1979. u Güterslohu nedaleko od Bielifelda u Sjevernoj Rajni – Vestfaliji, na zapadu Njemačke. Potječe iz njemačke izbjegličke obitelji iz Šleske (njemački Schlesien). Njezin otac, Gerhard Weidel, koji je radio kao zastupnik tvrtke za namještaj i pokućstvo, nikad nije prihvatio gubitak svoje šleske domovine. Također je smatrao skandaloznim što su Saveznici pretvorili njemačke gradove u ruševine tijekom Drugog svjetskog rata i gotovo izgladnili Njemačku u zimu 1948. godine. U takvom uvjerenju je odgajao i školovao svoje troje djece, od kojih su svi vlasnici sveučilišnih diploma. Posve je u njegovu duhu bilo to što je njegova kći Alice odbila 2023. godine poziv ruskog veleposlanstva za godišnjicu pobjede nad nacističkom Njemačkom. Tada je izjavila kako ne može slaviti "poraz svoje domovine s bivšom okupatorskom (ruskom) silom" dodajući kako takve komemoracije "savršeno odgovaraju njemačkom kultu krivnje".

Nakon završene gimnazije, u koju je znala dolaziti vozeći očev Mercedes, htjela je upisati medicinu i postati liječnica. Ali, njezin otac bio je protiv toga. "Bit ćeš cijeli život oko bolesnih ljudi", govorio joj je otac kojem je još dodatno kao stručnjaku za lijepo stanovanje smetao i bolnički ambijent u kojem bi radila: "Gore halogen, dolje linoleum." Umjesto medicine, istodobno je studirala biznis i ekonomiju u Bayreuthu u Bavarskoj. Diplomirala je kao jedna od najboljih u svojoj klasi i doktorirala na temi o kineskom mirovinskom sustavu. Kao stipendistica, provela je godinu dana u Japanu i pet godina u Kini, gdje je dobro naučila i mandarinski jezik. Prije povratka u Europu radila je u Credit Suisse u Singapuru, da bi potom u Frankfurtu na Majni radila za Allianz Global Investors Europe te potom stekla uvid u svijet investicijskog bankarstva radeći za američki Goldman Sachs i putovala svijetom za tu međunarodnu konzultantsku tvrtku za startupe. Kako stoji u njezinu životopisu, u dobi od 36 godina imala je karijeru koja bi joj bila dovoljna da dobije upravljački posao u Svjetskoj banci u Frankfurtu. Umjesto toga, osnovala je vlastitu konzultantsku tvrtku i 2013. se pridružila novoosnovanom AfD-u.

FOTO Trump oduševio u prepunoj areni: Potpisivao dokumente pa publici bacio kemijske olovke

U politiku je ušla, prema vlastitoj izjavi, na nagovor svoje švicarske životne partnerice podrijetlom iz Šri Lanke imena Sarah Bossard s kojom ima dvoje muške djece "rođene umjetnom oplodnjom i čije očeve poznaje". Kad se probila u vrh stranke, najviše rasprava izazvala je njezina seksualna orijentacija. Kako je izjavila, morala je tada progutati mnogo gorkih pilula jer se AfD spremao zagovarati zabranu istospolnih brakova. Odustalo se nakon što se doznalo da njihova stranačka čelnica živi u registriranoj zajednici sa ženom. "Gdje su djeca, tu je i obitelj", kaže Alice Weidel, distancirajući se od tadašnje stranačke doktrine i onih članova stranke koji smatrali da su "testosteroni važniji od inteligencije". Nova izmijenjena doktrina sada je unesena u nacrt programa AfD-a u kojem piše "Obitelj, koju čine otac, majka i djeca, jezgra je društva". Osvrćući se na kancelarsku kandidatkinju Alice Weidel, koja živi sa ženom i odgaja svoje dvoje djece, hamburški zastupnik AfD-a Krzysztof Walczak rekao je kako formulacija vodećeg načela ne podrazumijeva odbacivanje drugih životnih i obiteljskih modela.

– Naša kandidatkinja za kancelarku je i sama majka. Ona zna kakav je obiteljski život, a ovaj model nije u suprotnosti s tolerancijom u slobodnom društvu – pojasnio je Walczak.

Prije Alice Weidel rijetki su političari javno obznanili svoju seksualnu sklonost. Njezina snimka na TikToku gdje se sa partnericom Sarah zabavlja sjedeći i plešući u autu nije naišla na osudu. Kao stručnjakinja za startupe, dobro je procijenila važnost tog kanala za tinejdžere i mlade ljude koji su počeli prilaziti AfD-u "videći Weidel kao jedino jamstvo manje mračne budućnosti". Svoju seksualnu orijentaciju javno je iskazala i prošle godine u jednom noćnom klubu u Zürichu kada je, prema pisanju Neue Zürcher Zeitunga, s pozornice svojoj prijateljici uputila riječi "Sarah, volim te!" te se obratila publici riječima. "Imam divnu ženu. Čuva mi leđa. Petnaest godina smo zajedno." Nakon tog istupa, Sarah Bossard i Alice Weidel su doživjele niz neugodnosti u gradu Bielu, u kojem su dotad živjele. Kap koja je prelila čašu bili su napadi na njezinu djecu: starijeg dječaka najbolji je prijatelj udario na igralištu, a na ulici su djeca vikala "Usrani Weidel, usrani AfD, usrani nacist." Godine 2018. "obitelj s dvije majke" preselila u Einsiedeln, grad koji je Hrvatima Švicarske poznat po tradicionalnom lipanjskom hodočašću u svetište Majke Božje u Einsiedelnu. U tom gradu su našle mir. Sarah svake nedjelje ide u Katoličku crkvu iz koje se Alice ispisala navodno nakon što je svećenik zaboravio pozvati na krizmu njezine sinove. Politički, Alice Weidel se u Švicarskoj osjeća kao kod kuće. Švicarska narodna stranka (SVP) se po zahtjevima tek malo razlikuje od AfD-a. U nekim je područjima života Švicarska čak rigoroznija od AfD-a prema migrantima jer već postoji zabrana nošenja burki i podizanja minareta, a desničarski političari smiju sudjelovati u vlasti.

Napadači na Kapitol pušteni iz zatvora