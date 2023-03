Nizozemski znanstvenik u moru pronašao jezivu krvopiju, ova vrsta živi i po cijelom Jadranu

Jarco Havermans, zaposlenik akvarija Ecomare u Nizozemskoj, pronašao je sredinom ožujka "vrlo čudno ribu" na plaži u Texelu. Bila je to morska lampruga, drevna riba u Atlantiku. Ova stvorenja malo podsjećaju na jegulje, ali zapravo su parazitske ribe koje se zakače za svoj plijen, druge ribe, i sišu im krv, piše N1.

Havermans je za NH Nieuws rekao da morske lampuge nemaju donju čeljust, ali imaju puna usta zuba. Primjerak je bio dugačak gotovo metar i bio je mrtav u trenutku pronalaska.

Iako nije uobičajeno pronaći morsku lamprugu u Nizozemskoj, prema Ecomareu, poznato je da čudna stvorenja migriraju u slatku vodu iz mora tijekom proljeća kako bi se mrijestila.

Inače, morska lampruga, kod nas poznata i kao paklara, živi i po cijelom Jadranu iako je najviše ima u blizini ušća i u samim rijekama. Podvodni.hr jedan je primjerak snimio 2019. godine.

Prema definiciji Hrvatske encikopedije: Tijelo im je oblo, duguljasto, glatko i sluzavo, blijedožućkaste ili sive boje, sa zelenkastim i crnim šarama na leđima i bokovima. Paklare su duge do 1 m, a teške nekoliko kilograma. Usta im imaju oblik okrugla sisala, a iza njih se sa svake strane nalazi po 7 škržnih pukotina, spojenih zajedničkim unutrašnjim škržnim kanalom koji ulazi u ždrijelo. Hrane se sitnim životinjama i ikrom. Riječna paklara ili piškor (Lampetra fluviatilis) i potočna paklara (Lampetra planeri) prožive cijeli život u slatkim vodama. Morska paklara (Pteromyzon marinus) živi uz obale eur. mora, uza zap. obale Afrike i ist. obale Amerike.

Spolno zrele jedinke, od jeseni do proljeća, putuju uzvodno u rijeke na mriješćenje. Putem ne jedu ništa, a obično se prisišu uz losose koji ih nose do hladnih i bistrih brzica. Slijepe ličinke žive 2 do 4 god. zakopane u mulju, hrane se sitnim organizmima i truleži, a kada se preobraze u odrasle, odlaze u more, gdje žive do spolne zrelosti.