VIDEO Zadrani zabrinuti zbog žute mrlje u gradskoj luci: 'Vjetar je širi...'

Zamućeno more na Trpimirovoj obali u Zadru izazvalo je zabrinutost građana. Žutu mrlju vjetar širi prema gradskoj luci. No, prema riječima iz Zadar resorta do zamućenje mora došlo je prirodnom mineralnom sirovinom.

Zbog radova na gradilištu budućeg Hyatt hotela Maraska morska i podzemna voda zajedno sa zemljanim materijalom ispuštaju se u more putem postojećeg sustava za odvodnju oborinske vode zgrade, javlja Antena Zadar.

Ovi prizori će Zadrane pratiti sve do mjeseca svibnja, a kako bi bili sigurni da građevinski zahvati neće naštetiti morskoj flori i fauni, provodit će se ispitivanje kakvoće mora.