‘Nitko ne daje dva milijuna kuna za posao koji će dobiti za devet mjeseci’

Možemo pravdati podrijetlo novca koje je policija zaplijenila našem klijentu Draganu Kovačeviću – izjavio je odvjetnik Ivo Farčić, koji će zajedno s kolegom Tomislavom Grahovcem braniti posrnulog predsjednika uprave Janafa. Nakon što se Draganu Kovačeviću, kolokvijalno rečeno, “srušilo nebo na zemlju”, nazire se, prema istragama, moguća optužnica, ali i obrana kojoj je uloga parirati činjenicama koje ga terete.

Milijun eura za kupnju zemlje

Tih činjenica, prema tvrdnjama Kovačevićevih odvjetnika, nema puno, međutim, mjere u istrazi imaju snažne indicije koje su zaokružile priču. I ta USKOKova priča čini se prilično vjerojatnom. No za Ivu Farčića dokazi koje prikuplja USKOK „u toj priči ne stoje“. Prvi činjenični supstrat na kojem će Kovačevićevi odvjetnici posve sigurno inzistirati tiče se glavne inkriminirajuće radnje, a to je Petekova predaja novca u Slovenskoj 9. Vlasnik Elektrocentra Petek, prema onome što je policijska pratnja utvrdila, u neko vrijeme izišao je iz svoje tvrtke, otišao u PBZ, podigao novac te s vrećicom PBZ-a ušao u auto i uputio se prema Slovenskoj 9. Poslao je Draganu Kovačeviću SMS da će kasniti, na što mu ovaj odgovara: “Samo polako…”

Petek dolazi 11. studenog u Kovačevićev „klub“ u Slovenskoj u 13.31 sat, a pola sata kasnije izlazi iz njega, oko 14 sati, ali bez vrećice s novcem i odlazi. Na temelju tih činjenica USKOK tvrdi da je Petek Kovačeviću donio novac, mito za posao koji će tek kasnije biti realiziran.

– To je 11. studenog, u “klubu” se slavi Martinje, pije se cijeli dan, a tamo je i onaj „biskup“ koji blagoslivlja vino. Moj klijent ne sjeća se je li u to vrijeme, kad je Petek došao, bio u “klubu”. On je ulazio i izlazio iz “kluba”, ali nije primio nikakav novac – kaže Farčić.

Prema Ivi Farčiću, USKOK-ova priča pada u vodu iz nekoliko razloga. Naime, Kovačević ima reizbor za predsjednika uprave Janafa tek nakon toga događaja, u veljači 2020., a posao zbog kojeg je navodno primio mito realiziran je tek na ljeto. Naime, ugovor Janafa s Petekovom tvrtkom potpisan je tek u srpnju 2020.

>> VIDEO Uhićen šef Janafa, DORH za kriminal sumnjiči više ljudi

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Priča da je netko dao dva milijuna kuna mita 11. studenog osobi koja tek treba ići na reizbor za predsjednika uprave Janafa i koji nije član vladajuće stranke, realno ne stoji. On jest u tom trenutku predsjednik uprave, ali ima pred sobom reizbor i taj posao s Elektrocentrom Petek realiziran je tek devet mjeseci poslije. To je, prema mom mišljenju, nelogična i loša priča. Nitko ne daje dva milijuna kuna na neviđeno, za posao koji će dobiti devet mjeseci kasnije. Nekoliko je razloga koji u tom trenutku bude sumnju hoće li Kovačević moći išta napraviti – argumentira Kovačevićev odvjetnik Ivo Farčić.

Pod pretpostavkom da tvrdnje Kovačevićevih odvjetnika jesu točne, oni će se morati potruditi dokazati nerazmjer zaplijenjenog novca, koji je Kovačević navodno primio za mito i skrivao ga kod prijatelja na razne načine, i novca koji je mogao legalno zaraditi. A zaplijenjenog novca nije malo. Oko milijun eura pronađeno je u Toyoti Hilux, koju je Kovačević koristio i ostavio u garaži vile u vlasništvu Deana Šparovca u Samoboru. Riječ je o automobilu koji glasi na OPG Kovačevićeva oca. No zašto je Kovačević ostavio automobil baš u Šparovčevoj vili?

– Zato što je Dragan, s još nekoliko osoba, sljedeći dan trebao otići u Slavoniju i kupiti tisuću hektara zemlje. Imali su projekt. Nije to bio samo Draganov novac. Za potrebe kupnje poljoprivredne zemlje trebali su novac u gotovini jer, ako od seljaka otkupljuješ zemlju, pogađaš se i kupuješ. Netko ima pola hektara, netko više. U Slavoniji se hektar zemlje može kupiti za pet tisuća eura – obrazlaže odvjetnik Ivo Farčić.

Ako je to točno, logično je pitanje kako pronaći dokaze da je Kovačević legalno zaradio ostali pronađeni, zaplijenjeni i blokirani novac. Osim novca pronađenog u Toyoti parkiranoj u Samoboru, zaplijenjeno je 4,4 milijuna kuna u Adžijinoj 22, u stanu Gorana Puklina, te novac u Addiko i Zagrebačkoj banci. Ukupno je riječ oko 19 milijuna kuna, oko 2,5 milijuna eura.

– Dragan Kovačević je, prije nego je došao u Janaf, trgovao na burzi. Tako su on i njegovi partneri zarađivali kupnjom i prodajom dionica i udjela – dodaje Farčić.

Udovičić iz Štedbanke, koja je krajem 2017. prestala s radom, naime, bio je partner Šparovcu u građevinskoj tvrtki Alfa stan. Kovačević je Šparovca, u čijoj kući je u Toyoti Hilux ostavio milijun eura, upoznao preko Udovičića. Naime, jedno od Kovačevićevih poduzeća u svome vlasništvu ima stan u Veslačkoj ulici, u zgradi koju je gradio Alfa stan. Pa ipak, još uvijek ostaje nerazmjer između zaplijenjenog novca i Kovačevićeve zarade. Trgujući na Zagrebačkoj burzi, Kovačević sigurno nije mogao zaraditi toliki novac.

– Prema metodologiji koju sada primjenjuju, uzima se u obzir Kovačevićev prihod i prihod njegove supruge. Ali, pri izračunu nisu uzeli u obzir ništa od njegovih legalnih prihoda sa strane – tvrdi Farčić, koji nije želio otkriti o kakvim je legalnim prihodima riječ.

– Mi to sve možemo objasniti. O tome vam ne mogu sada govoriti, činjenice koje nam idu u prilog moramo čuvati za postupak. Mi možemo dokazati da je Kovačević legalno zaradio novac u dovoljnoj količini – tvrdi Farčić.

Što se, pak, tiče budućih svjedoka obrane, oni će biti pozivani kada se budu prikupljali dokazi za obranu Dragana Kovačevića. Uglavnom, političari neće biti pozivani za svjedoke, ni bivši predsjednik Stipe Mesić ni sadašnji predsjednik Zoran Milanović. Moguće svjedočenje političara koji su odlazili u Kovačevićev „klub“ u Slovenskoj 9 Ivo Farčić smatra kontraproduktivnim.

>> VIDEO Trgovina grobovima na Mirogoju: Kovačević je sebi preko veze osigurao mjesto u Aleji zaslužnih građana

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Bez svjedočenja političara

– Mesić i Milanović osobe su koje mogu govoriti samo o karakteru mog klijenta. Nećemo predsjednika Milanovića pozvati za svjedoka, nije on očevidac. Zašto bismo ga pozvali?! U ovom slučaju previše je politike. Čim se svađaju predsjednik i premijer oko nekog predmeta, onda je to jako gadno – dodaje Farčić, ne tajeći da su mu neke izjave predsjednika Milanovića u vezi „kluba“ u Slovenskoj 9 “vrlo logične”.

Predsjednik je, naime, javno pitao zašto istražitelji nisu odmah upali u Slovensku 9 i uhitili aktere koruptivne priče itd. Odvjetnici Dragana Kovačevića ne žele komentirati priču, koju forsiraju neki mediji, da USKOK nije upao u „klub“ na vrijeme kako se ne bi kompromitirala izborna kampanja Kolinde Grabar-Kitarović, budući da je i Jakov Kitarović, suprug tadašnje predsjednice, bio u „klubu“ kada je Petek donio Kovačeviću 1,96 milijuna kuna.

Dio medija, naime, ističe sumnju da je novac koji je Petek donio u Slovensku 9 bio namijenjen izbornoj kampanji Grabar-Kitarović, a ne Kovačeviću. Predsjednički izbori održani su 22. prosinca, a Dragan Kovačević tada još uvijek nije bio pod mjerama policijskog nadzora. Iako je ova priča neuvjerljiva, ona Kovačevićevim odvjetnicima na neki način pomaže pa se njezino plasiranje u javnosti može očekivati do daljnjega.