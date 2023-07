Nisu mogli vjerovati: Ronioci snimili 'ribu sudnjeg dana', prati ju neobično praznovjerje

Ronioci nedaleko od obale Tajvana ostali su fascinirani nakon susreta s veslom, poznatim i kao 'sablja' (eng. Oarfish). Iako brojni vjeruju da je divovska riba znak sudnjeg dana, znanstvenici su objasnili kako i zašto je došlo do susreta čija snimka oduševljava, ili zabrinjava, korisnike društvenih mreža diljem svijeta.

Procjenjuje se da je jedinka na snimci nešto veća od dva metra, što je impresivno za ribu, no nije niti blizu maksimalnoj duljini koju vesla mogu doseći - 17 metara. Ronioci su obilazili srebrnkastog diva, a jedan ga je čak i dotaknuo. Susreli su se nedaleko od obale Ruifanga, u plitkim vodama, prenosi The New York Post.

Na žalost, iako ih je impresivno vidjeti, vesla u plićake zalaze samo kada osjete da im se bliži kraj. "Sigurno je umirala, zato je uplivala u plitke vode" potvrdio je instruktor ronjenja Wang Cheng-Ru. Dodao je kako mu je to bio prvi put u karijeri da se susreo s veslom.

Riba je također, kako se može vidjeti na snimci, na tijelu imala više rupa. Stručnjaci vjeruju da ih uzrokuje minijaturni morski pas simpatičnog engleskog imena 'cookie cutter shark' (lat. Isistius brasiliensis) koji je poznat po tome što često napada veće ribe, morske sisavce, pa čak i nuklearne podmornice.

Pošto inače žive na dubinama između 200 i 1000 metara, izlazak vesla na površinu lokalno stanovništvo smatra zloslutnom najavom potresa. Seizmičko praznovjerje bazira se na japanskoj mitologiji koja navodi da će mršava bića koja jedu plankton doći na površinu i iskakati na plaže netom prije udara. Ovo vjerovanje postalo je raširenije za vrijeme potresa i tsunamija u Fukushimi 2011. godine kada su deseci vesla pronađeni na plažama u dvije godine koje su prethodile katastrofi.

Ipak, znanstvenici naglašavaju da ova teorija nema nikakvo uporište u znanosti. "Ne postoje znanstveni dokazi povezanosti, stoga se ljudi ne trebaju bojati" kazao je Hiroyuki Motomura, profesor ihtiologije na japanskom Kagoshima sveučilištu.

