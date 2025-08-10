Nismo ugroženi istinom, nego šutnjom, a upravo je šutnja najviše ranila Crkvu

U jednoj epizodi serije The Crown kraljica Elizabeta pita svećenika je li grijeh šutjeti pred istinom. On odgovara: "Šutnja nije neutralna. Ona ima posljedice." Riječ je o parafraziranom Sartreovu citatu iz 1945. Ta misao kao da je napisana za današnje evanđelje. Isus svoju zajednicu uspoređuje s kućanstvom kojem je povjerena uprava do gospodareva povratka. Povratak dolazi iznenada. Što će zateći? Slugu koji dijeli hranu u pravo vrijeme ili onoga koji maltretira druge i banči? U toj napetosti Petar pita: "Govoriš li ovo samo nama?" Isus briše granicu: "Tko god je mnogo primio, od njega će se mnogo i tražiti."