Atmosfera je na početku bila deprimirajuća: Tražili su opravdanje za jedan od najgorih izbornih rezultata

Tih dva i pol sata, od objave izlaznih anketa koje su predviđale pobjedu predsjednika Zorana Milanovića u prvom krugu do objave rezultata koji su ipak omogućile protukandidatu Draganu Primorcu borbu u drugom krugu predsjedničkih izbora, bili su vjerojatno najstresniji u životu prosječnog HDZ-ovca iz vrha stranke u ovoj godini. Kad je sve završilo rezultatom 49,1 % za Milanovića i 19,35 % za Primorca, kad su već svi dali svoje izjave i komentare, premijera Andreja Plenkovića na odlasku iz Primorčeva i HDZ-ova izbornog stožera u hotelu Westin u Zagrebu pitali smo jedno pitanje: Je li vas u nekom trenutku večeras bio strah od pobjede Milanovića u prvom krugu?

– Ne, zašto? Slična situacija, gotovo identična, bila je 2005. godine. Kako to mislite? Što u prvom krugu? – odgovarao je Plenković u razgovoru koji je imao i potpitanja i odgovora protupitanjem, da bi na kraju Plenković završio kroz smijeh, koji je možda odavao dobru volju, ali možda i činjenicu da mu je laknulo jer bi ga, u malo drukčijim postocima, sličnijim onima iz izlaznih anketa, možda čak i bilo strah od slavodobitne pobjede Zorana Milanovića u prvom krugu. – Što je ovo, psihonaliza? Imamo rezultate. Imamo drugi krug. Što je ovo, pišete novu knjigu ili šta? – završio je Plenković.

Od 19 sati, pa sve do negdje 21.20, atmosfera u stožeru Dragana Primorca i HDZ-a bila je gotovo deprimirajuća. Predviđanja izlaznih anketa bila su toliko loša da je veteran Vladimir Šeks odabrao odgovor "nisam ništa čuo", u smislu da nije ni čuo vijest o izlaznim anketama, na sva pitanja novinara koji su ga pokušavali pitati za komentar. Između 18 i 19 sati u dvorani hotela Westin glazbena podloga se sastojala od tihih, ali ipak optimističnih pjesama poput "Dani ponosa i slave", ali ubrzo nakon objave izlaznih anketa, i to je utihnulo. Komentari su na početku, između 18 i 19 sati, glasili ovako: "Drugi krug nije nimalo upitan, a poslije će biti borba". No, iza 19 sati, bilo je među istaknutijim Primorčevim pristašama i onih koji su smatrali da će predviđanje o 51,5 posto iz izlaznih anketa biti teško spustiti ispod 50 posto kad se zaista prebroje glasovi.

Kad je veći postotak prebrojenih glasova pokazivao da je Milanović na 49 posto, bilo je među HDZ-ovcima još onih opreznijih koji su, vidjevši da je u tom trenutku u gradu Zagrebu obrađeno tek 60-ak posto biračkih mjesta, zvučali gotovo sigurno u to da će prebrojavanje u Zagrebu pomoći Milanoviću da se digne iznad 50 posto. Kad se to na kraju ipak nije dogodilo, netko je komentirao da je Primorca i HDZ zapravo spasila Ivana Kekin (Možemo) jer je ona uzela dio zagrebačkih birača Milanoviću. "Apsurdno, ali možda istinito", komentirao je netko od HDZ-ovih saborskih zastupnika.

– Kao sportaš, znam da se u životu događaju stvari gdje ova razlika, koja je napravljena, može izgledati na prvi pogled velika. Ali ona je meni osobno izazov. Jer, Hrvatska koju ja sanjam, i koju zajedno s vama zagovaram, je Hrvatska budućnosti, mudrosti, koja neće biti podijeljena i koja će biti pozicionirana, snažno, u svijetu. Hrvatska koja neće biti posvađana i koja će imati predsjednika koji će ujediniti građane Hrvatske – poručio je Dragan Primorac u svom govoru nakon ulaska u drugi krug. I on, i premijer Plenković, i svi HDZ-ovci u svojim izjavama, ponavljali su mantru da drugi krug donosi drukčiju vrstu borbe.

– U prvom krugu je bilo puno buke, puno kandidata. Nije bilo jednostavno ni artikulirati niti pokazati program do kraja. Imali smo jako puno ljudi koji su bili na centru i na desnici. S druge strane, sad je jedna sjajna prilika što ćemo konačno Zoran Milanović i ja biti jedan na jedan – poručio je Primorac. No, svima je u dvorani, malo dalje od svjetala pozornice i kamera, ipak bilo donekle jasno da bi Primorčeva pobjeda u drugom krugu bila čudu ravan povratak kandidata koji je jedva izvukao živu glavu u prvom krugu. Može li zaista Dragan Primorac izvesti takav politički preokret? Na to pitanje nitko sinoć nije želio dati odgovor. Možda zato što ga nema, a možda zato što je negativan.

– Od sutra je nova utakmica, nova dva tjedna. Vjerujemo u pobjednički rezultat za dva tjedna – izjavio je premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković u opširnoj izjavi novinarima na izlasku iz Westina. – Milanović nema programa. Prevladala je medijska teza kako ne treba sva jaja u istu košaru. Podsjećam sve građane na postignuća koja je Vlada učinila. Sve je to Vlada učinila, a ne Milanović. Ne želimo da nas se vuče prema Rusiji, želimo da Hrvatska ide u pravom smjeru... Mi smo pobijedili Milanovića prije osam mjeseci. Borit ćemo se svi zajedno u drugom krugu – dodao je Plenković.

Tijekom večeri, dok drugi krug još nije bio sasvim siguran, HDZ-ovci su bili suočeni i sa spoznajom da golem broj hrvatskih birača jednostavno ne vjeruje HDZ-ovim kritikama na račun Milanovića. I suočeni s tezom da će Milanovićeva pobjeda na predsjedničkim izborima stvoriti novu vrstu pritiska na premijera Plenkovića da počne komunicirati i održavati sastanke s predsjednikom Republike, poput sastanka Vijeća za nacionalnu sigurnost. Treba li očekivati da će se, u slučaju Milanovićeve pobjede, nastaviti tvrda kohabitacija ili da će se ona prekinuti?

– To je na njima da vidimo – odgovorio je na to pitanje Nikola Mažar, HDZ-ov saborski zastupnik i tajnik Primorčeve kampanje. – Ono što smo mogli vidjeti je da je prvog dana ruske agresije na Ukrajinu premijer Plenković zatražio zajednički sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost, što je Milanović odbio. Vidimo da je problem i s vanjskom politikom, diplomacijom, vidimo da je puno problema i s vojskom, da već sad to nije bilo vezano za jednog ministra, nego u biti da nije bitno tko je ministar, već tko je predsjednik. Ono što ja mogu reći iz prizme Sabora je da su hrvatski građani kaznili upravo one saborske zastupnike koji su koristili Sabor za populizam, za govor mržnje i za međusobne podjele. Tako da vjerujem da hrvatski građani više žele one koji će raditi u smjeru zajedništva i napretka Hrvatske, nego u smjeru tvrde kohabitacije ili u smjeru da država ne funkcionira. Ali, kao što sam rekao, vrijeme će pokazati i trebamo svi izvući neke pouke – dodao je Mažar.

Premijer Andrej Plenković nije se složio s novinarima koji su Primorčev ulazak u drugi krug opisali kao situaciju u kojoj se HDZ-ov predsjednički kandidat jedva "provukao". – Nismo se provukli, Dragan je uvjerljivo ispred svih ostalih kandidata u prvom krugu. Kandidati desnog centra imali su samo ulogu otimanja glasova, a Kekin je svojom aferom pomogla Milanoviću – smatra Plenković. U izjavi je naglasio da "respektira svakog birača" koji je glasao za Milanovića, ali nije želio čestitati Milanoviću na toliko velikom postotku osvojenih glasova u prvom krugu. Opisao je i kako je baš Dragan Primorac postao predsjednički kandidat HDZ-a. Primorac je to htio biti, a "nitko drugi u vodstvu HDZ-a nije htio igrati ovu utakmicu", rekao je šef HDZ-a. – Kao i svaki kandidat HDZ-a, doživio je napade. Orkestriran je bio napad i s lijeva i s desna na sučeljavanju. Mi smo pobijedili Milanovića prije osam mjeseci. Formirali smo treću Vladu. Borit ćemo se svi zajedno u drugom krugu – poručio je Plenković.

Na kraju, prilikom razlaza s organiziranog praćenja izbornih rezultata, na licu mnogih HDZ-ovaca vidjelo se olakšanje i optimizam. Olakšanje jer su znali da je večer mogla završiti i puno gore, bez drugog kruga. Optimizam jer je sve bolje nakon početne, pomalo deprimirajuće atmosfere. U tumačenjima po hodnicima čulo se kako se neki tješe činjenicom da HDZ nakon smrti prvog predsjednika Franje Tuđmana očito ima uvijek isti problem s nastupom na predsjedničkim izborima u trenucima dok je na vlasti u Saboru i u Vladi. Predsjednička kandidatkinja Jadranka Kosor jedva se provukla u drugi krug, spominjao je netko.

Ali, ako rezultat ovih predsjedničkih izbora bude uvod u jednako slab rezultat HDZ-ovih kandidata i na lokalnim izborima na proljeće, pogotovo u nekim županijama u kojima je moguće da izgube tradicionalna uporišta, to bi mogao donijeti novi set problema za stranku. – Mi smo već navikli raditi sa Zoranom Milanovićem kao predsjednikom, nije problem ako to i dalje moramo tako raditi, ali ovo je problem za stranku – komentirao je jedan istaknuti HDZ-ovac tijekom večeri, prije objave rezultata koji su otvorili vrata drugog kruga.

