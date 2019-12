Nikome nije jasno što je ovaj vozač kamiona pokušavao: Bolje da vratiš vozačku!

Mnogi vozači često nas znaju naživcirati svojim (ne) umijećem vožnje, a katkada su njihovi potezi toliko bizarni da postanu smiješni.

Takav je i jedan poljski vozač kamiona čija snimka kruži internetom.

On se svojim kamionom s prikolicom pokušao okrenuti na uskoj cesti, no to mu nije baš pošlo za rukom. Toliko je nespretan bio da je u jednom trenutku otkinuo prednji branik kamiona, a svi koji su pogledali snimku sigurno su se u nevjerici pitali što to radi.

Mnogi su komentirali kako bi nakon ovoga od sramote trebao vratiti vozačku dozvolu.

Najbolje je da sami pogledate...