Fotografija djevojčice zbunila je mnoge: Počeo sam se malo brinuti za nju...

Fotografije djevojčice koja stoji na livadi zbunila ne mnoge na društvenim mrežama. Twitterom se, naime, širi fotografija curice s jako mršavim nogama zbog čega su se mnogi, barem na trenutak, zabrinuli za njezino zdravlje.

No, svi oni koji su pogledali fotografiju malo bolje shvatili su da je zapravo riječ o optičkoj iluziji. Naime, djevojčica u rukama drži vrećicu s kokicama koje su slične boje kao i trava u pozadini pa na prvi pogled uistinu izgleda kao da ima jako mršave noge.

This photo confused me for a long time. pic.twitter.com/AAHOKq6frT