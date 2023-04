Nijemci se umivaju u bunaru da ostanu mladi, a Španjolci Uskrs ne mogu zamisliti bez procesije

Početak Velikoga tjedna pred Uskrs nije isti diljem svijeta. Uskrsni običaji se razlikuju od države do države. U Švedskoj će djeca, primjerice, na Veliku subotu, noć prije Uskrsa, obući duge suknje i kape i od vrata do vrata s lončićem za kavu moliti slatkiše. U Švedskoj je Uskrs u znaku žute boje, a završit će u nedjelju velikim vatrometom, popraćenim gromoglasnom bukom i spaljivanjem zle uskrsne vještice. Istuče li vas netko brezovom šibom na Cvjetnu nedjelju, tjedan dana prije Uskrsa, a nalazite se u Finskoj, nemojte se naljutiti ili slučajno uzvratiti. Tamošnji običaji kažu da to donosi sreću i podsjeća na Isusov ulazak u Jeruzalem.

Zateknete li se u Njemačkoj, požurite na uskrsno jutro na bunar, koji je okićen cvijećem, kako bi se prvi umili, jer Nijemci vjeruju da tko se prvi umije na okićenom bunaru zauvijek ostaje mlad i lijep. Branje cvijeća vezuje se i za Švicarsku, gdje se uskrsnu nedjelju naziva još i “danom vijenca”. Djevojčice, naime, beru cvijeće kako bi isplele vjenčiće, dok dječaci u to vrijeme izrađuju frulice.

Austrijskoj djeci uskrsna je nedjelja također važan dan, jer se “naoružaju” štapovima, koje okite perecima i jabukama i tako idu u crkvu. U nekim se mjestima po Austriji održao običaj vožnje drvenim kolima, koja stvaraju veliku buku. U Francuskoj djeca na uskrsnu nedjelju traže jaja i čokoladnoga zeca, koje su roditelji sakrili. Postoji i tradicija da djeca gledaju u nebo i čekaju da se pokaže uskrsno zvono, za koje se vjeruje da će se iz Rima spustiti na Francusku.

U Italiji je Uskrs obiteljski blagdan, kada se sastaje najšira obitelj, slavi se, bučno veseli, jede i pije, dok je običaj da se na uskrsni ponedjeljak odlazi na izlet u krugu obitelji i prijatelja. Španjolski je Uskrs poznat po svojoj zadivljujućoj procesiji, a najpitoresknija je u Sevilli u Andaluziji, u kojoj sudjeluju tisuće Španjolaca. Ukupno postoje 52 procesije i svaka počinje od manje crkvice prema katedrali Santa Marie i vraća se natrag, što može potrajati i po osam sati. Na početku povorke su “costalerosi”, kipovi svetaca u naravnoj veličini, koji su teški i po stotinu kilograma.

U New Yorku je poznata uskrsna parada na Petoj aveniji, gdje defiliraju kola ukrašena cvijećem i lijepo obučeni stanovnici toga grada. U Washingtonu, na uskrsni ponedjeljak, u vrtu Bijele kuće započinje igra s jajima koja se kotrljaju po vrtu, a svaki sudionik na poklon dobiva od predsjednika SAD-a i njegove supruge po jedno jaje od drveta.

