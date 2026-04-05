Zbog Trumpa tonu u totalni kaos, zemlja strepi: Moćni klan ponovno preuzima potpunu kontrolu?

Donald Trump najavio je da nakon Irana već razmišlja o novim metama, a među njima se posebno istaknula Kuba koju je izravno proglasio "sljedećom". Govoreći na summitu u Miamiju Trump je rekao da je Kuba sljedeća. Nekoliko dana ranije, u Ovalnom uredu, dodatno je pojasnio svoje namjere rekavši: "Vjerujem da ću imati čast preuzeti Kubu. To je velika čast – preuzeti Kubu na ovaj ili onaj način". Kubu je već godinama označavao kao neprijatelja Sjedinjenih Država kojim vladaju 'zle sile komunizma'. Sjedinjene Države održavaju naftnu blokadu, iako je Bijela kuća dopustila dolazak jednog ruskog tankera iz humanitarnih razloga.

A Kuba je na rubu kolapsa zbog opsežne američke naftne blokade, a sada se čak nagađa o povratku klana Castro na vlast. Desetljećima je obitelj vladala otokom. Fidel Castro vladao je 49 godina, a njegov brat Raúl još deset. Godine 2018. predao je vlast predsjedniku Miguelu Díaz-Canelu. No, Díaz-Canelova pozicija posrće pod ogromnim pritiskom Washingtona, dok Castrovi šire svoj utjecaj iza kulisa i očito su čak uključeni u tajne pregovore s administracijom Donalda Trumpa.

Od otmice venezuelanskog prredsjednika Nicolása Madura, isporuke nafte iz Venezuele na Kubu su uglavnom zaustavljene. Kubansko gospodarstvo, koje se već bori, na rubu je kolapsa, goriva je malo, nestanci struje diljem zemlje redovito paraliziraju otok a hrane i lijekova nema dovoljno. Američki državni tajnik Marco Rubio, sin kubanskih prognanika, zalaže se za promjene. "Oni koji su na vlasti ne mogu riješiti probleme, potrebno je novo vodstvo", nedavno je izjavio. Predsjednik Díaz-Canel potvrdio je razgovore sa SAD-om, ali i dalje odbija dati ostavku. Međutim, pritisak raste, čak i iz samih Castrovih redova piše Bild.

Raúl Castro (94) ponovno je u fokusu. Unatoč poodmakloj dobi, smatra se "de facto vladarom", kontrolira vojsku i odlučno oblikuje ekonomsku politiku. Navodno je u razgovore uključen i njegov sin, Alejandro Castro Espín (60). Brigadni general godinama je igrao ključnu ulogu u obavještajnom aparatu i napisao je antiameričku knjigu "Carstvo terora". Navodno je i on sada u kontaktu s Trumpovom administracijom. Nadalje, sve se češće spominje ime Raúlovog unuka, Raúla Guillerma Rodrígueza Castra. Protivnici kubanskog režima koriste pogrdni nadimak El Cangrejo ("Rak") kako bi se odnosili na Rodrígueza. To proizlazi iz fizičke karakteristike, malformacije jednog od njegovih prstiju. Već se osobno sastao s Rubiovim timom.

Još jedan član obitelji dolazi u središte pozornosti, Óscar Pérez-Oliva Fraga (54), inženjer i pranećak Fidela i Raúla Castra. Kao zamjenik premijera izazvao je pomutnju mogućom promjenom smjera, naime kubanskim prognanicima trebalo bi u budućnosti dopustiti ulaganje i posjedovanje poduzeća u komunističkoj zemlji što je prekid s prethodnom politikom.

Neki stručnjaci ostaju skeptični. Dok vlada signalizira spremnost za razgovor o ekonomskim pitanjima i ulaganjima, kaže Jorge Duany sa Sveučilišta Florida International, "Havana kategorički isključuje političke reforme ili promjenu vlasti unutar zemlje", rekao je za BILD. .

Sandro Castro, unuk pokojnog kubanskog vođe Fidela Castra, izjavio je nedavno da bi pozdravio dogovor između Sjedinjenih Država i Kube te da većina Kubanaca želi prijeći na kapitalizam, a ne ostati u komunizmu. U intervjuu za CNN iz Havane, Sandro Castro, koji nema nikakvu službenu funkciju u kubanskoj vladi, ali je poznat kao zvijezda društvenih mreža, otvoreno je kritizirao sadašnje stanje na otoku i pozvao na promjene. "Život na Kubi je tako težak. Mislim da većina Kubanaca želi biti kapitalistička, a ne komunistička. Postoji mnogo ljudi ovdje koji žele raditi kapitalizam sa suverenošću", kazao je.

Sandro je oštro kritizirao i aktualnog predsjednika Miguela Díaza-Canela. "On ne radi dobar posao", rekao je. Njegove izjave dolaze u trenutku kada Kuba prolazi kroz tešku energetsku krizu.