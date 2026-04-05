kognitivni fenomen

Guru-efekt: 'Svaka mu čast, niš' ga ne razmem, al' pametno govori'

Autor
Ivica Beti
05.04.2026.
u 19:54

Međunarodna zaklada Mesija, osnovana 2002., vjeruje pak da će svijet propasti ove 2026., ne zbog mesije Donalda Trumpa, nego uslijed običnog sudara asteroida sa Zemljom.

Ako ne shvaćate što vam političari govore, ali im vjerujete, ne brinite se. Postoji stručno ime za to. Guru-efekt, tako znanstvenici nazivaju kognitivni fenomen kada ljudi nejasne, ponekad i besmislene izjave neke autoritativne figure, na primjer predsjednika ili premijera, dožive kao vrlo duboke. Uzdahnu, naježe se i onako dudekovski pomisle: "Svaka mu čast, niš' ga ne razmem, al' pametno govori."

Izraz guru-efekt prvi je počeo koristiti Dan Sperber, opisujući sljedbenike koji ne razumiju što im lik kojeg smatraju autoritetom govori, no za to ne krive njega, nego sebe, pretpostavljajući da iza njegovih riječi stoji nekakvo duboko značenje koje oni nisu sposobni pojmiti. Ljudi tumače dvosmislene i besmislene izjave na način koji potvrđuje njihova visoka očekivanja od osobe koja im se obraća, zaključio je Sperber, francuski antropolog, filozof i ateist koji je tragao za objašnjenjem kako to racionalni ljudi dolaze do pogrešnih uvjerenja o nadnaravnom.

Egida
Egida
20:11 05.04.2026.

Čim je ateist isteaživao "zašto ljudi vjeruju nadnaravnom", ja mu odmah sve vjerujem. Ateistički gurac.

Čoban..
Čoban..
23:50 05.04.2026.

glup kao ateist

tarana
tarana
20:52 05.04.2026.

Tako u osnovi funkcioniraju religije. Najlakše krčmiti maglu naivnima

