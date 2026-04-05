Guru-efekt: 'Svaka mu čast, niš' ga ne razmem, al' pametno govori'

Ako ne shvaćate što vam političari govore, ali im vjerujete, ne brinite se. Postoji stručno ime za to. Guru-efekt, tako znanstvenici nazivaju kognitivni fenomen kada ljudi nejasne, ponekad i besmislene izjave neke autoritativne figure, na primjer predsjednika ili premijera, dožive kao vrlo duboke. Uzdahnu, naježe se i onako dudekovski pomisle: "Svaka mu čast, niš' ga ne razmem, al' pametno govori."



Izraz guru-efekt prvi je počeo koristiti Dan Sperber, opisujući sljedbenike koji ne razumiju što im lik kojeg smatraju autoritetom govori, no za to ne krive njega, nego sebe, pretpostavljajući da iza njegovih riječi stoji nekakvo duboko značenje koje oni nisu sposobni pojmiti. Ljudi tumače dvosmislene i besmislene izjave na način koji potvrđuje njihova visoka očekivanja od osobe koja im se obraća, zaključio je Sperber, francuski antropolog, filozof i ateist koji je tragao za objašnjenjem kako to racionalni ljudi dolaze do pogrešnih uvjerenja o nadnaravnom.