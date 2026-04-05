Zašto nedostaje empatije za Dubai: U općoj percepciji taj je grad za one koji preskaču razine igre

Povratak kući – repatrijacija domaćih državljana – u trenutku kad se u svijetu dogodi neka nevolja kao što su potres, pandemija ili rat, desetljećima se vodila nepisanim, ali samorazumljivim pravilima. Matične države koordinirale su otvaranje koridora, skupljale ljude, slale zrakoplove po njih te ih vraćale kući, bez obzira na to jesu li tamo turistički ili pak žive i rade. Oni bi, pak, po povratku bili dočekani, ako ništa drugo, s nekom vrstom solidarnosti. No ovoga puta, kad su krajem veljače počeli američko-izraelski zračni udari na Iran, a ta zemlja široko uzvratila, pa su zapadnjaci evakuirani iz zemalja Zaljeva, nešto je bilo drukčije.