Nije uspio posljednji pokušaj Vijeća sigurnosti da spriječi sankcije nad Iranom

Posljednji pokušaj u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda da se spriječi povratak sankcija nad Iranom u petak nije uspio, što znači da će te mjere stupiti na snagu u nedjelju. Nacrt rezolucije koji su predložile Kina i Rusija s ciljem da Iran bude pošteđen kaznenih mjera odbijen je u petak u New Yorku. Devet od 15 članica Vijeća glasalo je 'protiv', dvije su bile suzdržane, a četiri, uključujući Kinu i Rusiju, glasalo je 'za'. Time će UN-ove sankcije nad Iranom, na snazi od 2006. do 2010. godine, ponovno vrijediti od ponoći sa subote na nedjelju.

Njemačka, Francuska i Velika Britanija, tri države poznate pod skupnim nazivom E3, prošli su mjesec aktivirale mehanizam povratka sankcija, optužujući Iran za ozbiljna kršenja nuklearnog sporazuma iz 2015. godine. E3 upozorava da Iran obogaćuje uranij na razine daleko više od onih potrebnih u civilne svrhe.