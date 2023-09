Nije samo obiteljsko nasilje: Protiv Buntića u tijeku postupak i zbog tučnjave iz 2019.

Protiv Denisa Buntića za kojeg će Tužiteljstvo opet tražiti istražni zatvor zbog obiteljskog nasilja i nedozvoljenog posjedovanja oružja, vodi se postupak i zbog tučnjave iz 2019.

"U predmetu ovog Tužiteljstva broj T08 0 KT 0006877 20 podignuta je optužnica protiv D.B. zbog osnovane sumnje da je 03.02.2019. godine počinio kazneno djelo teška tjelesna ozljeda na štetu M.H.. Nakon što je potvrđena optužnica od strane Općinskog suda u Ljubuškom očekuje se zakazivanje ročišta za nastavak glavne rasprave u navedenom predmetu", navodi glasnogovornica Tužiteljstva ŽZH Petrunjela Matijević upitana o ranijim predmetima u kojima se spominje Buntić, prenosi Hercegovina.info koji ima odgovor i od suda u Ljubuškom.

"U tijeku je postupak zbog kaznenog djela teška tjelesna ozljeda iz članka 172 stavak 1. KZ F BiH. Postupak je u fazi glavnog pretresa, čeka se na saslušanja svjedoka po prijedlogu stranaka, koji svjedoci se nalaze u inozemstvu“, odgovorili su na upit.

Denisu Buntiću kojeg je supruga optužila za zlostavljanje, pritom navevši mučne detalje i objavivši uznemirujuću audiosnimku sud nije odredio pritvor. Na pitanje je li to zbog toga što Buntićeva majka radi na sudu, ne odgovaraju konkretno već navode kako je njihovo rješenje nepravomoćno te da su mu izrečene mjere opreza.

"Ne želim davati nikakve informacije. Početak je postupka, ništa se ne može reći, nema dokaza", komentiraja je slučaj Buntićeva odvjetnica Anka Hrstić za 24sata.

Klara Buntić za medije je izjavila kako strahuje za život, uvjerena da bi bilo tko drugi na njegovu mjestu ostao u pritvoru. "Da je bilo koji sud bio, Livno, Mostar, Široki Brijeg, to bi bilo suđeno. To su četiri zolje, automati, bombe, kalašnjikovi. To je arsenal oružja u kući. Da je imao vremena doći do njega, ubio bi me. Odlučio me ubiti. Okrenuo se samo na sekundu što sam ja iskoristila da pobjegnem kroz balkonska vrata", ispričala je.

U ponedjeljak je medijima dostavila i stravični audiozapis nasilja u kojemu se čuje muškarac kako govori da će ubiti ženu, dok ona preklinje da to ne čini. Čuju se i udarci po tijelu i jauci. Klara je s djetetom nakon nasilja pobjegla iz kuće.

