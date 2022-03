Prve točne informacije što je palo na Zagreb imao je neki desetak tisuća km udaljeni novinar

Ako je potres usred pandemije bio nešto što bi, da je snimljeno kao film katastrofe, dobilo najlošije filmske recenzije naprosto zbog apsurdnog pretjerivanja s neočekivanim i nezamislivim, što reći na kombinaciju pandemija + potres + bespliotna letjelica veličine krstareće rakete koja dolijeće iz ratom zahvaćene Ukrajine, prelijeće dvije NATO članice koje to prespavaju i ruši se u glavnom gradu treće.



Da je takav film režirao barun Münchhausen, svi bismo se smijali. Ali nije smiješno. Događaj je ne-vje-ro-ja-tan. No jedan detalj unutar cijele te nevjerojatne priče još je nevjerojatniji, fascinantniji i govori o tome koliko se promijenio svijet u kojem živimo. Prve točne informacije o tome što je to palo na Zagreb nije, dakle, objavila ni policija, ni vojska, ni vlada, ni grad, ni civilna zaštita, ni vatrogasci, ni slučajni prolaznik, ni lokalni stručnjak, ni kondukteri ZET-a, ni vrhovni zapovjednik kojemu su kondukteri poslužili kao jedna od doskočica... Ne, nego je prvu informaciju imao neki desetak tisuća kilometara udaljeni novinar, automobilski i zrakoplovni entuzijast, odnosno “gonič stvari koje lete”, kako sam sebe opisuje Tyler Rogoway.