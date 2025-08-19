Hrvatsku je lani turistički posjetilo 1,719.973 Slovenca. Od gostiju iz nevelike susjedne države s 2,1 milijun stanovnika brojniji su bili jedino Nijemci, koji godišnje odu na više od pedeset milijuna inozemnih putovanja, a Hrvatsku ih je prošle godine izabralo nešto više od tri milijuna. Treći na listi stranih turista u Hrvatskoj bili su državljani devetmilijunske Austrije, a eVisitor ih je lani registrirao točno 1,166.238. Slično izgleda i rang ljestvica za prvih sedam mjeseci ove godine. Najbrojnijih Nijemaca bilo je više od milijun i pol, Slovenci su drugi s 1,1 milijun dolazaka, dok Austrijanci još nisu prešli milijun. Prvih je susjeda na hrvatskom moru zbog vikendica u njihovu vlasništvu možda i više od službenih brojki. Kako bilo, među najodanije jadranske goste, poznate i kao uredne i prijateljski nastrojene, Slovenci spadaju u svakom slučaju. A ovog su ljeta, ono što se zna, dvaput kod nas dobili batine. Potkraj srpnja ispred jednog noćnog kluba u Poreču pretučen je devetnaestogodišnji Slovenac, koji je zbog ozbiljnosti ozljeda završio u induciranoj komi. Mladić se, koliko se može doznati, uspješno oporavlja, a tek dva tjedna kasnije novi incident. Ovaj put na plaži luksuznog hotela u Savudriji, koji je, glase prve informacije, završio, osim s modricama, i s potresom mozga te slomljenim nosom. U oba slučaja s hrvatske strane sudjelovali su zaštitari. Policijska istraga tek će otkriti kakav je bio tijek nemilog događaja i što se točno dogodilo.