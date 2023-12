Nezgoda u splitskom autobusu: Vozač naglo zakočio, putnici popadali po autobusu

U petak ujutro u Splitu je došlo do nezgode u autobusu, u kojoj je ozlijeđeno nekoliko ljudi. Prema prvim dojavama, kada je vozač naglo zakočio, putnici su popadali po autobusu, a troje ih je prevezeno u bolnicu.

Dalmatinski portal piše kako je, prema informacijama direktora Prometa, splitskog prijevoznika, vozač naglo zakočio pred semaforom jer je isto napravilo i vozilo ispred njega. Incident se dogodio oko 10 sati te je izazvao gužvu u gradu.

'Policija je na mjestu događaja, obavljaju izvide, provjerit će se brzina. Naši ljudi su otišli u bolnicu kako bi se provjerilo stanje ozlijeđenih putnika', kazao nam je direktor Prometa Stanko Sapunara.

Kako neslužbeno doznaje Slobodna Dalmacija, u KBC Split su zaprimljena trojica starijih muškaraca. U trenucima prije kočenja, oni su se spremali izaći na stanici kod Mall of Splita, no zbog naglog zaustavljanja vozila poletjeli su prema vratima pri čemu je došlo do udarca glavom.

Pacijenti su još u obradi, no čini se kako nisu zadobili teže ozlijede. Autobus ide na pranje pa na pregled u tehničku stanicu.

