Nezapamćeni pomor dagnji u Malostonskom zaljevu: 'Nikad nisam ni čuo za ovakvo nešto, idem na neplaćeni godišnji'

U Malostonskom zaljevu događa se nezapamćeni pomor dagnji. Uzgajivači to pripisuju visokim temperaturama mora. Od jutra obilaze lokacije i utvrđuju štetu, koja je, prema prvim procjenama, gotovo 80 posto u uvali Brijesta, poznatoj po najmasovnijoj školjkarskoj proizvodnji u tom kraju.

Braća Lazić obiteljskim uzgojem dagnji bave se na površini od desetak hektara. Uginulo im ih je gotovo devedeset posto. - Pomor koji je nezapamćen. Mi imamo 25 godina obrta, cijeli život se bavimo ovim, i generacije prije nas. Nikada nisam ni čuo za ovakvo nešto - rekao je za HRT Zdravko Lazić u uvali Brijesta.

Uzgajivači pretpostavljaju da je uzrok izrazita toplina mora, na ovome dijelu nezapamćena. - Mi smo imali izmjereno 29,6 stupnjeva. Ne znam, međutim, u momentima siguran sam da je bilo i preko 30 stupnjeva, kaže Vicko Lazić. U Brijesti od jutra na različitim lokacijama očajni uzgajivači. Kamenice se, kažu, drže, dagnje ugibaju. - Ne znam što uopće činiti. Prodaja mi je skroz smanjena i idem na neplaćeni godišnji. Što da radim sad? - očajan je Ivica Baćina.

Ugajivači u zaljevu Bistrina i susjednim uvalama tvrde da kod njih zasad nema uginuća. Prate stanje. Stručnjakinja iznosi da sve treba analizirati veterinarski inspektor i objašnjava utjecaj vrulja na području Bistrine, što je, za razliku od Brijeste, na školjke moglo utjecati povoljno.

- Smatra se da je to otprilike 11 stupnjeva Celzijusa. Kada dođe određena količina slatke vode s tom temperaturom, jasno da onda i hladi to područje, pogotovo u dubljim slojevima, pa je onda i ugroženost od povišenih temperatura manja, ali to su sad sve špekulacije - rekla je za HRT dr. sc. Ana Bratoš Cetinić s Odjela za primijenjenu ekologiju Sveučilišta u Dubrovniku.

Školjkari od jutros vraćaju kupce. Kažu, prodaju hranu i žele da je potpuno zdrava. Ne žele zataškavati. - Kažete ljudima kako je, i to je to. Ako bude sreće, bit će dostave u osmome mjesecu, a ako ne bude, dostave neće biti do daljnjega i to je tako kako je - govori uzgajivač Antonio Prlaguzić. Optimistično govore: Preživjet ćemo, dodajući da nikada više nisu priželjkivali jugo da ohladi more.

